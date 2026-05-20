20 мая 2026, 18:37 | Обновлено 20 мая 2026, 19:39
Финалист Кубка Украины остался без тренера за несколько минут до матча

Валерий Черный был вынужден покинуть скамейку запасных «Чернигова» из-за дисквалификации

ФК Чернигов. Валерий Черный

Главный тренер финалиста Кубка Украины ФК «Чернигов» Валерий Черный был вынужден покинуть техническую зону и отправиться на трибуны стадиона «Арена Львов».

За несколько минут до старта решающего поединка наставника черниговской команды попросили покинуть свое место из-за дисквалификации, которую он получил в чемпионате Украины.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ отстранил на четыре матча тренера, который оскорбил арбитра нецензурными выражениями, когда рефери не поставил пенальти в матче Первой лиги.

Накануне финала Кубка Украины Черный сообщил, что не знает, сможет ли присутствовать на скамейке запасных во время важной игры против киевского «Динамо»:

«Никто не может сказать, могу ли я там находиться или не могу. Вот так у нас написаны правила», – был недоволен тренер.

Как оказалось, дисквалификация Черного распространилась и на Кубок Украины, поэтому украинского специалиста попросили покинуть скамейку запасных собственной команды.

Николай Тытюк
За яйця тягнуть Динамо... 
Надіюсь що недотягнуть бо вже рвота від такого
Як прихильник не ходив на стадіон з часів 3-3 з Байєрном у півфіналі ЛЧ. Тоді якраз побили вболівальників. 
