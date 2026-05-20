Финалист Кубка Украины остался без тренера за несколько минут до матча

Главный тренер финалиста Кубка Украины ФК «Чернигов» Валерий Черный был вынужден покинуть техническую зону и отправиться на трибуны стадиона «Арена Львов».

За несколько минут до старта решающего поединка наставника черниговской команды попросили покинуть свое место из-за дисквалификации, которую он получил в чемпионате Украины.

Материал подготовлен в рамках медиа-тура, организованного ФК Динамо (Киев) при поддержке титульного спонсора GGBET.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ отстранил на четыре матча тренера, который оскорбил арбитра нецензурными выражениями, когда рефери не поставил пенальти в матче Первой лиги.

Накануне финала Кубка Украины Черный сообщил, что не знает, сможет ли присутствовать на скамейке запасных во время важной игры против киевского «Динамо»:

«Никто не может сказать, могу ли я там находиться или не могу. Вот так у нас написаны правила», – был недоволен тренер.

Как оказалось, дисквалификация Черного распространилась и на Кубок Украины, поэтому украинского специалиста попросили покинуть скамейку запасных собственной команды.

