Финалист Кубка Украины остался без тренера за несколько минут до матча
Валерий Черный был вынужден покинуть скамейку запасных «Чернигова» из-за дисквалификации
Главный тренер финалиста Кубка Украины ФК «Чернигов» Валерий Черный был вынужден покинуть техническую зону и отправиться на трибуны стадиона «Арена Львов».
За несколько минут до старта решающего поединка наставника черниговской команды попросили покинуть свое место из-за дисквалификации, которую он получил в чемпионате Украины.
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ отстранил на четыре матча тренера, который оскорбил арбитра нецензурными выражениями, когда рефери не поставил пенальти в матче Первой лиги.
Накануне финала Кубка Украины Черный сообщил, что не знает, сможет ли присутствовать на скамейке запасных во время важной игры против киевского «Динамо»:
«Никто не может сказать, могу ли я там находиться или не могу. Вот так у нас написаны правила», – был недоволен тренер.
Как оказалось, дисквалификация Черного распространилась и на Кубок Украины, поэтому украинского специалиста попросили покинуть скамейку запасных собственной команды.
Надіюсь що недотягнуть бо вже рвота від такого
Як прихильник не ходив на стадіон з часів 3-3 з Байєрном у півфіналі ЛЧ. Тоді якраз побили вболівальників.