Украина. Первая лига19 мая 2026, 17:41 | Обновлено 19 мая 2026, 17:58
Тренер финалиста Кубка Украины получил дисквалификацию на 4 матча
Черный получил наказание от УАФ
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ дисквалифицировал тренера ФК Чернигов Валерия Черного на четыре матча (чемпионата Украины, а не Кубка).
Наставник в недавнем матче Первой лиги против Черноморца позволил себе несколько раз оскорбить арбитра нецензурными выражениями, когда рефери не поставил пенальти на последних минутах.
Черный, кроме дисквалификации, получил штраф в размере 50 тысяч гривен, а клуб оштрафован еще на 10 тысяч гривен.
20 мая Чернигов сыграет против Динамо в финале Кубка Украины.
Образив? Хіба правда може образити?
