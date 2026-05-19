Тренер финалиста Кубка Украины получил дисквалификацию на 4 матча

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ дисквалифицировал тренера ФК Чернигов Валерия Черного на четыре матча (чемпионата Украины, а не Кубка).

Наставник в недавнем матче Первой лиги против Черноморца позволил себе несколько раз оскорбить арбитра нецензурными выражениями, когда рефери не поставил пенальти на последних минутах.

Черный, кроме дисквалификации, получил штраф в размере 50 тысяч гривен, а клуб оштрафован еще на 10 тысяч гривен.

20 мая Чернигов сыграет против Динамо в финале Кубка Украины.