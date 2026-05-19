Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер финалиста Кубка Украины получил дисквалификацию на 4 матча
Украина. Первая лига
19 мая 2026, 17:41 | Обновлено 19 мая 2026, 17:58
923
1

Тренер финалиста Кубка Украины получил дисквалификацию на 4 матча

Черный получил наказание от УАФ

19 мая 2026, 17:41 | Обновлено 19 мая 2026, 17:58
923
1 Comments
Тренер финалиста Кубка Украины получил дисквалификацию на 4 матча
ФК Чернигов. Валерий Черный

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ дисквалифицировал тренера ФК Чернигов Валерия Черного на четыре матча (чемпионата Украины, а не Кубка).

Наставник в недавнем матче Первой лиги против Черноморца позволил себе несколько раз оскорбить арбитра нецензурными выражениями, когда рефери не поставил пенальти на последних минутах.

Черный, кроме дисквалификации, получил штраф в размере 50 тысяч гривен, а клуб оштрафован еще на 10 тысяч гривен.

20 мая Чернигов сыграет против Динамо в финале Кубка Украины.

По теме:
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Крупная сумма. УАФ выписала огромный штраф после матча ЛНЗ – Динамо
Известный украинский тренер хочет вернуться к работе: «Продолжаю обучение»
Валерий Черный Чернигов Первая лига Украины КДК УАФ
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жена Усика засветила свою грудь: ослепила красотой
Бокс | 18 мая 2026, 20:12 4
ФОТО. Жена Усика засветила свою грудь: ослепила красотой
ФОТО. Жена Усика засветила свою грудь: ослепила красотой

Екатерина Усик опубликовала новый фотосет

Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Футбол | 19 мая 2026, 04:44 13
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины

Вместо Гуцуляка будет вызван Волошин

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 19.05.2026, 05:55
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Леоненко разнес назначение Мальдеры: «Чего с улицы тогда не взять?»
Футбол | 19.05.2026, 12:24
Леоненко разнес назначение Мальдеры: «Чего с улицы тогда не взять?»
Леоненко разнес назначение Мальдеры: «Чего с улицы тогда не взять?»
Лучший в Лиге 1. Забарный получил признание во Франции
Футбол | 19.05.2026, 16:15
Лучший в Лиге 1. Забарный получил признание во Франции
Лучший в Лиге 1. Забарный получил признание во Франции
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Образив? Хіба правда може образити? 
Ответить
0
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Первая победа чемпиона, успех сборной Словакии
ЧМ по хоккею. Первая победа чемпиона, успех сборной Словакии
17.05.2026, 19:59
Хоккей
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
19.05.2026, 08:16 1
Бокс
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
18.05.2026, 12:30 86
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
18.05.2026, 06:23 11
Футбол
Левандовски попрощался с Камп Ноу и сразу подписал новый контракт
Левандовски попрощался с Камп Ноу и сразу подписал новый контракт
18.05.2026, 22:49 1
Футбол
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
19.05.2026, 09:13 15
Футбол
ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет
ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет
17.05.2026, 21:59
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем