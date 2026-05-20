  4. ФОТО. Как выглядит Арена-Львов в финале Кубка Украины Чернигов – Динамо
20 мая 2026, 19:11 | Обновлено 20 мая 2026, 19:39
ФОТО. Как выглядит Арена-Львов в финале Кубка Украины Чернигов – Динамо

В среду, 20 мая, в решающем противостоянии турнира сыграют «Чернигов» и киевское «Динамо»

Sport.ua. Арена Львов

В финальном матче Кубка Украины, который состоится 20 мая в 18:10, встретятся представитель Первой лиги «Чернигов» и киевское «Динамо».

Команды выйдут на поле на десять минут позже, чем планировалось изначально из-за воздушной тревоги, которая была зафиксирована во Львовской области.

Материал подготовлен в рамках медиа-тура, организованного ФК Динамо (Киев) при поддержке титульного спонсора GGBET.

Местом проведения финала стал стадион «Арена-Львов» – игра вызвала немалый ажиотаж среди болельщиков, в том числе из-за сенсационного участника в решающем противостоянии.

«Чернигов» считался аутсайдером полуфинала, но сумел посрамить всех скептиков, одолев харьковский «Металлист 1925» в серии 11-метровых ударов – 0:0, 6:5.

