В финальном матче Кубка Украины, который состоится 20 мая в 18:10, встретятся представитель Первой лиги «Чернигов» и киевское «Динамо».

Команды выйдут на поле на десять минут позже, чем планировалось изначально из-за воздушной тревоги, которая была зафиксирована во Львовской области.

Материал подготовлен в рамках медиа-тура, организованного ФК Динамо (Киев) при поддержке титульного спонсора GGBET.

Местом проведения финала стал стадион «Арена-Львов» – игра вызвала немалый ажиотаж среди болельщиков, в том числе из-за сенсационного участника в решающем противостоянии.

«Чернигов» считался аутсайдером полуфинала, но сумел посрамить всех скептиков, одолев харьковский «Металлист 1925» в серии 11-метровых ударов – 0:0, 6:5.

ФОТО. Как выглядит Арена-Львов в финале Кубка Украины Чернигов – Динамо (фото Sport.ua)

РЕКЛАМА

21+

ООО «ГГБЭТ». Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №128). Лицензия на проведение деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №129).

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.