  Мальдера вернул в сборную Украины экс-игрока Шахтера и Динамо
20 мая 2026, 18:43 | Обновлено 20 мая 2026, 19:12
Мальдера вернул в сборную Украины экс-игрока Шахтера и Динамо

Худжамов будет работать тренером вратарей

УАФ. Рустам Худжамов

Перед началом матча Кубка Украины между «Динамо» и «Черниговом» главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера поделился информацией о тренерском штабе.

Мальдера сообщил, что в сборную Украины вернется Рустам Худжамов, который будет работать в должности тренера вратарей, как и при Сергее Реброве.

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

18 мая было официально объявлено о назначении итальянца Андреа Мальдеры на должность главного тренера сборной Украины.

Дмитрий Олийченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Не хочеться залишати коментар під новиною цього писаки, але хочу поділитись своїм досвідом спілкуванням з Худжамовим у Рейк'явіку, коли він просто собі гуляв вулицями міста. Дуже ерудована людина і дуже грамотно висловлює свої думки. По ділу, грамотно все розкладав у спілкуванні. Дуже відкритий, простий і дружелюбний. Радий, що він залишився.
