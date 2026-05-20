Мальдера вернул в сборную Украины экс-игрока Шахтера и Динамо

Перед началом матча Кубка Украины между «Динамо» и «Черниговом» главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера поделился информацией о тренерском штабе.

Мальдера сообщил, что в сборную Украины вернется Рустам Худжамов, который будет работать в должности тренера вратарей, как и при Сергее Реброве.

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

18 мая было официально объявлено о назначении итальянца Андреа Мальдеры на должность главного тренера сборной Украины.