Чемпионы четырех дивизионов Англии больше всех забили со стандартов

Определились все победители четырех высших дивизионов Англии.

Арсенал стал чемпионом АПЛ, Ковентри Сити – Чемпионшипа, Линкольн Сити – Первой лиги, Бромли – Второй лиги.

Интересным фактом, объединяющим все эти команды, является то, что они стали не только лучшими по набранным очкам в своих лигах, но и забившими наибольшее количество голов после розыгрыша стандартных положений.

Команды, ставшие победителями четырех высших дивизионов Англии в сезоне 2025/26 и забившие наибольшее количество мячей после розыгрыша стандартных положений

АПЛ – Арсенал (24)

Чемпионшип – Ковентри Сити (29)

Первая лига – Линкольн Сити (32)

Вторая лига – Бромли (34)

В скобках – количество забитых мячей после розыгрыша стандартных положений в сезоне 2025/26.