  4. Чемпионы четырех дивизионов Англии больше всех забили со стандартов
20 мая 2026, 16:57 | Обновлено 20 мая 2026, 17:48
Чемпионы четырех дивизионов Англии больше всех забили со стандартов

Сезон 2025/26 в английском футболе выделился интересной общей чертой победителей

Определились все победители четырех высших дивизионов Англии.

Арсенал стал чемпионом АПЛ, Ковентри Сити – Чемпионшипа, Линкольн Сити – Первой лиги, Бромли – Второй лиги.

Интересным фактом, объединяющим все эти команды, является то, что они стали не только лучшими по набранным очкам в своих лигах, но и забившими наибольшее количество голов после розыгрыша стандартных положений.

Команды, ставшие победителями четырех высших дивизионов Англии в сезоне 2025/26 и забившие наибольшее количество мячей после розыгрыша стандартных положений

  • АПЛ – Арсенал (24)
  • Чемпионшип – Ковентри Сити (29)
  • Первая лига – Линкольн Сити (32)
  • Вторая лига – Бромли (34)

В скобках – количество забитых мячей после розыгрыша стандартных положений в сезоне 2025/26.

В АПЛ могут сыграть плей-офф за Лигу чемпионов с участием Ливерпуля
Артета повторил путь Венгера к чемпионству в АПЛ
Гвардиола впервые в карьере не стал чемпионом в двух сезонах подряд
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Логично
Ждём Линкольн Сити и Рексем в АПЛ через сезон! 
