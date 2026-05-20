Чемпионы четырех дивизионов Англии больше всех забили со стандартов
Сезон 2025/26 в английском футболе выделился интересной общей чертой победителей
Определились все победители четырех высших дивизионов Англии.
Арсенал стал чемпионом АПЛ, Ковентри Сити – Чемпионшипа, Линкольн Сити – Первой лиги, Бромли – Второй лиги.
Интересным фактом, объединяющим все эти команды, является то, что они стали не только лучшими по набранным очкам в своих лигах, но и забившими наибольшее количество голов после розыгрыша стандартных положений.
Команды, ставшие победителями четырех высших дивизионов Англии в сезоне 2025/26 и забившие наибольшее количество мячей после розыгрыша стандартных положений
- АПЛ – Арсенал (24)
- Чемпионшип – Ковентри Сити (29)
- Первая лига – Линкольн Сити (32)
- Вторая лига – Бромли (34)
В скобках – количество забитых мячей после розыгрыша стандартных положений в сезоне 2025/26.
1 - Across England's top four tiers in 2025-26, the side in each division who scored the most goals via set pieces went on to win the title:— OptaJoe (@OptaJoe) May 20, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
