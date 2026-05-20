В АПЛ могут сыграть плей-офф за Лигу чемпионов с участием Ливерпуля

За тур до конца сезона в Англии не определены все участники Лиги чемпионов на будущую кампанию. «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» пробились в главный еврокубок, а на пятой вакантной строчке находится «Ливерпуль».

Команда Арне Слота опережает ближайшего преследователя, «Борнмут» на три очка и имеет лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. В Англии посчитали, что у «вишен» есть небольшие шансы опередить «красных», а может быть и интересный расклад: плей-офф за право сыграть в Лиге чемпионов.

Для этого «Ливерпулю» нужно уступить «Брентфорду» со счетом 0:1, а «Борнмуту» – разгромить «Ноттингем Форест» (5:0). При идентичных показателях команды на нейтральном поле проведут матч за выход в главный еврокубок.