Фрайбург – Астон Вилла. Прогноз Игоря Цыганыка на финал Лиги Европы

Поединок начнется 20 мая в 22:00 по Киеву: что думает журналист и комментатор?

Стадион «Водафон Парк» в Стамбуле вечером в среду, 20 мая, примет финал Лиги Европы – второго по значимости еврокубка (22:00). Матч между «Фрайбургом» и «Астон Виллой» обещает стать одним из самых интересных в турнире на этой стадии за последние годы.

Известный журналист и блогер Игорь Цыганик поделился прогнозом на предстоящую встречу.

Ключевая фигура встречи – главный тренер «вилланцев» Унаи Эмери, которого уже окрестили «королем Лиги Европы». Испанец до этого пять раз выводил свои команды в финал еврокубка и в четырех из них одерживал победу.

Фрайбург

В Бундеслиге команда Юлиана Шустера финишировала седьмой (13 побед, 8 ничьих, 13 поражений, разница мячей 51:57). В Лиге Европы «Фрайбург» пропускает значительно меньше – всего 10 голов в 14 матчах при 25 забитых мячах. «Бразильцы из Брайсгау» сильны в стандартных положениях (8 голов в ЛЕ), обладают хорошей физикой и хорошо контратакуют по флангам.

Из недостатков выделяется потеря концентрации в концовках матчей – половина всех пропущенных голов приходилась на период после 75-й минуты. Также «Фрайбург» зависим от своих лидеров. Если «Астон Вилла» сможет нейтрализовать их вингера Винченцо Грифо, то атакующий потенциал команды резко снизится.

Астон Вилла

Сегодня команда Эмери является одним из лидеров АПЛ. За тур до финиша она занимает четвертое место в турнирной таблице с 62 очками (18 побед, 8 ничьих, 11 поражений, разница мячей 54:48). В Лиге Европы «Астон Вилла» забивает чаще и пропускает значительно реже – всего 8 голов в 14 матчах. Восемь матчей в еврокубке команда завершила «всухую».

Если «Фрайбург», как правило, начинает сдавать ближе к концу матча, то «вилланы», наоборот, любят дожимать соперника в последней трети встречи. На стороне команды Эмери – опыт и глубина состава. Часто исход матча решают свежие и точные замены.

Прогноз

Несмотря на то, что англичане в этом матче являются бесспорными фаворитами, легкой прогулки им ожидать не стоит. «Фрайбург» будет играть компактно в обороне и искать счастья в быстрых контратаках. Ход поединка может изменить быстрый гол. Если его не будет, то, скорее всего, «Астон Вилла» дожмет соперника во втором тайме. Однако голевой феерии ожидать не стоит.

Подопечные Шустера уже переоценили свои силы, для них даже выход в финал является историческим успехом. Эффективно противостоять силе и опыту «вилланцев» на протяжении 90 минут встречи они вряд ли смогут.

С учетом этого, оптимальной ставкой в данном случае будет вариант «Победа «Астон Виллы» в основное время» за 1,69.

