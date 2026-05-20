  Александр ГРИЦАЙ – о финале Лиги Европы Фрайбург – Астон Вилла
Александр ГРИЦАЙ – о финале Лиги Европы Фрайбург – Астон Вилла

Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Александр Грицай в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о финальном поединке Лиги Европы «Фрайбург» – «Астон Вилла».

– Александр, какие у вас ожидания от финала Лиги Европы «Фрайбург» – «Астон Вилла»? Какие могут быть стартовые составы команд на матч? И все-таки английская команда сильнее немецкой?
– На бумаге все выглядит, конечно, в пользу «Астон Виллы». Но это финальный матч! В нем может быть все что угодно. Если говорить о стартовых составах, я не думаю, что там будут какие-то большие перемены. Я думаю, что у «Астон Виллы» будет такой же стартовый состав, как в поединке с «Ливерпулем».

– В составе «Фрайбурга» можно выделить Гинтера и Грифо. Маттиас сыграл за сборную Германии 51 матч и забил 2 мяча, а Винченцо в составе сборной Италии в 9 поединках записал в свой актив 4 гола.
– Еще в составе «Фрайбурга» выделяются хорватский нападающий Игор Матанович и фланговый футболист Ян-Никлас Бесте. Также хорошую игру показывает швейцарский полузащитник Жоан Манзамби. Но, честно говоря, если сравнивать атакующую силу «Астон Виллы» и «Фрайбурга», то это немножко разные вещи.

– И аргентинский вратарь Эмилиано Мартинес, который является чемпионом мира-2022, может выиграть еще один трофей.
– Да. Это, так сказать, еще один бонус для «Астон Виллы». Да, бывают моменты всякие. Но все равно Мартинес – это вратарь высочайшего уровня.

– Но, если говорить о стартовом составе «Астон Виллы», то прогнозируемо в воротах будет Мартинес? И Люка Динь явно выделяется у команды из Бирмингема.
– Ну, вероятнее всего, да. В защитной линии в стартовом составе будут Люка Динь, Пау Торрес, Эзри Конса, Мэтти Кэш. Юри Тилеманс должен сыграть в середине поля. А в атакующей линии, думаю, с первых минут на поле выйдут Роджерс, Макгинн и Уоткинс. Ударная сила у «Астон Виллы» очень сильная! Команда из Бирмингема это доказала в недавней игре с «Ливерпулем». Стоит добавить, что не самая слабая оборона у «мерсисайдцев».

– Да, действительно перед финалом «Астон Вилла» выиграла у «Ливерпуля» со счетом 4:2. А вот «Фрайбург» оказался сильнее «Лейпцига» со счетом 4:1.
– И нужно сказать, что «Лейпциг» занял третье место в этом сезоне Бундеслиги. Но чемпионат Германии тем и славится, что каждая команда может обыграть каждую. Кроме «Баварии», наверное (смеется).

– По вашему мнению, «Астон Вилла» является фаворитом финала?
– Шансы 70 на 30, что «Астон Вилла» – фаворит финального матча Лиги Европы. Но еще раз повторюсь, что это одна игра. И может быть все что угодно.

– Как думаете, голевой финал будет?
– Хотелось бы, чтобы было много голов. Я думаю, что «Астон Вилла» все-таки атакующая команда. Да и «Фрайбург», мне кажется, тоже не будет отсиживаться в обороне. Даже если они будут меньше владеть мячом, то, конечно, будут контратаковать. Поэтому, мне кажется, что команды точно обменяются голами.

