ПСЖ определил будущее Забарного после интереса со стороны Реала и Моуриньо
Французский клуб не планирует отпускать игрока
Жозе Моуриньо, который должен возглавить мадридский «Реал», якобы уже передал клубу список желаемых трансферов, в котором числится защитник ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный.
Впрочем, в ПСЖ пока не намерены вести переговоры о трансфере украинского центрального защитника. Парижане рассчитывают на Забарного и не планируют отпускать его в ближайшее время, отмечает журналист Ахилле Эш.
В текущем сезоне в активе Забарного 36 матчей на клубном уровне и один забитый гол.
Ранее Забарный вызвал восторг Луиса Энрике на тренировке.
