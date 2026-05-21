  4. ПСЖ определил будущее Забарного после интереса со стороны Реала и Моуриньо
21 мая 2026, 08:32
ПСЖ определил будущее Забарного после интереса со стороны Реала и Моуриньо

Французский клуб не планирует отпускать игрока

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Жозе Моуриньо, который должен возглавить мадридский «Реал», якобы уже передал клубу список желаемых трансферов, в котором числится защитник ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный.

Впрочем, в ПСЖ пока не намерены вести переговоры о трансфере украинского центрального защитника. Парижане рассчитывают на Забарного и не планируют отпускать его в ближайшее время, отмечает журналист Ахилле Эш.

В текущем сезоне в активе Забарного 36 матчей на клубном уровне и один забитый гол.

Ранее Забарный вызвал восторг Луиса Энрике на тренировке.

Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Шахтер может получить огромные деньги за Турана. Появился претендент
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
