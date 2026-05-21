ПСЖ определил будущее Забарного после интереса со стороны Реала и Моуриньо

Жозе Моуриньо, который должен возглавить мадридский «Реал», якобы уже передал клубу список желаемых трансферов, в котором числится защитник ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный.

Впрочем, в ПСЖ пока не намерены вести переговоры о трансфере украинского центрального защитника. Парижане рассчитывают на Забарного и не планируют отпускать его в ближайшее время, отмечает журналист Ахилле Эш.

В текущем сезоне в активе Забарного 36 матчей на клубном уровне и один забитый гол.

Ранее Забарный вызвал восторг Луиса Энрике на тренировке.