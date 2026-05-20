Саленко спрогнозировал счет матча Чернигов – Динамо в Кубке Украины

Легенда Динамо Олег Саленко спрогнозировал счет матча между «бело-синими» и ФК Чернигов в финале Кубка Украины по футболу.

«По моему мнению, матч завершится скромной победой Динамо 1:0 или киевляне разорвут Чернигов 4:0, а может и больше», – лаконично сказал Саленко.

Матч Чернигов – Динамо запланирован на сегодня, 20 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.