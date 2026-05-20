Кубок Украины
20 мая 2026, 09:22 | Обновлено 20 мая 2026, 09:26
Легенда Динамо предупредил Костюка перед финалом Кубка Украины

Олег Саленко считает, что «бело-синие» должны разгромить соперника

Легенда киевского Динамо Олег Саленко дал прогноз на финал Кубка Украины, в котором бело-синие сыграют против ФК Чернигов, предупредив Игоря Костюка.

«До матча во Львове разговаривал со многими нашими ветеранами и, знаете ли, все совпадают в одном – главное, чтобы Динамо еще до игры «не выиграло». То есть, чтобы игроки киевской команды не вели себя свысока по отношению к соперникам, чтобы достойно настроились, подготовились, чтобы не было недооценки, чтобы не было такого, «а, да мы тот Чернигов на одной ноге переиграем, не напрягаясь». Вот такого быть точно не должно. Конечно, Динамо безусловный фаворит, но это Кубок, это одна игра.

Чернигов выставит в обороне стену, оборонительный редут, даже и не сомневаюсь. Вот это и будет главной проблемой для Динамо – проломить эшелонированную оборону, где будут играть, пожалуй, все десять полевых игроков. План Чернигова, по-моему, очень прост – выстоять в основное время, не пропустить, дотянуть дело до серии послематчевых пенальти, а там они могут и выиграть.

Думаю, игра будет до первого гола Динамо. Если киевляне быстро забьют, даже не быстро, а в первом тайме, то дальше они уже соперника начнут крушить.

Я знаю, что у Динамо есть четкая задача во что бы то ни стало победить, потому что получение Кубка Украины позволит киевлянам добыть в борьбе путевку в квалификацию Лиги Европы. Бело-синие из кожи вылезут, но победят. Также победа в Кубке хоть чуть-чуть сгладит плохой сезон для Динамо в УПЛ, потому что команда, скорее всего, финиширует четвертой, без медалей, а для киевской команды – это провал. А еще вероятная победа Динамо в Кубке, это единственный шанс для Игоря Костюка остаться тренировать киевлян и дальше. Иначе тренеру шанс не дадут работать дальше, не простят», – сказал Олег.

Матч Чернигов – Динамо запланировано на сегодня, 20 мая. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

Олег Саленко Динамо Киев Кубок Украины по футболу Чернигов
Олег Вахоцкий Источник: BLIK
