Костюк ответил, уйдет ли он из Динамо, если клуб проиграет Чернигову
Киевлян ждет главный матч сезона
Тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк ответил на вопрос, готов ли он уйти в отставку в случае поражения в Кубке Украины от «Чернигова».
– Примете ли вы на себя ответственность за возможное поражение в Кубке Украины и подадите в отставку?
– Тренер всегда несет ответственность за результат. Посмотрим завтра после игры – когда будет результат, тогда будем решать будущее.
Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
