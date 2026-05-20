Костюк ответил, уйдет ли он из Динамо, если клуб проиграет Чернигову

Тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк ответил на вопрос, готов ли он уйти в отставку в случае поражения в Кубке Украины от «Чернигова».

– Примете ли вы на себя ответственность за возможное поражение в Кубке Украины и подадите в отставку?

– Тренер всегда несет ответственность за результат. Посмотрим завтра после игры – когда будет результат, тогда будем решать будущее.

Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.