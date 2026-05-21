Топ-клубы АПЛ нацелены на капитана Вест Хэма. Ждут вылет команды

Топ-клубы АПЛ Манчестер Юнайтед, Челси и Ливерпуль ждут, что Вест Хэм вылетит из АПЛ и это поможет оформить трансфер капитана лондонцев Джаррода Боуэна.

Ожидается, что в случае вылета Вест Хэм будет продавать лидеров, а сам атакующий хавбек не захочет оставаться в Чемпионшипе, несмотря на контракт до 2030 года.

В нынешнем сезоне игрок забил 10 голов и сделал 11 результативных передач.

Вест Хэм за тур до конца сезона АПЛ находится в зоне вылета.