Бенфика после Судакова может приобрести игрока Шахтера за большие деньги

Португальская «Бенфика» определила главного кандидата на замену Доди Лукабакио. По информации источника, приоритетной целью «орлов» стал бразильский вингер Лукас Феррейра, который сейчас выступает за «Шахтер».

Сообщается, что украинский клуб готов отпустить футболиста только за 18 миллионов евро. Именно такая сумма на данный момент является ключевым условием для начала предметных переговоров между сторонами.

Феррейра перешел в «Шахтер» летом прошлого года из «Сан-Паулу» за 10 млн евро. В основном вингер вступает в игру со скамейки запасных и редко выходит на матчи в стартовом составе. На его счету три гола и три ассиста в 30 матчах во всех турнирах.