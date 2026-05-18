Его хотел Моуринью. Шахтер получил солидное предложение по игроку запаса
Горняки отказались отпускать Лукаса Феррейру в Бенфику
20-летний бразильский вингер «Шахтера» Лукас Феррейра зимой мог оказаться в чемпионате Португалии.
Как сообщает журналист Itatiaia Esporte Ромулу Жиакомин, лиссабонская «Бенфика» пыталась выкупить контракт игрока у дончан, однако получила отказ. Кроме того, приобрести бразильца хотел датский «Мидтьюлланн».
«В январе Моуриньо хотел видеть его в «Бенфике», но «Шахтер» отклонил предложение на 12 миллионов евро. «Мидтьюлланн» также сделал предложение в январе. 10 миллионов евро. Оно также было отклонено», – написал журналист у себя в X.
Феррейра перешел в «Шахтер» летом прошлого года из «Сан-Паулу» за 10 млн евро. В основном вингер вступает в игру со скамейки запасных и редко выходит на матчи в стартовом составе. На его счету три гола и три ассиста в 30 матчах во всех турнирах.
Em janeiro, Mourinho queria ele no Benfica, mas Shakhtar recusou oferta de 12 milhões de euros. Midtjylland também fez oferta em janeiro. 10 milhões de euros. Também foi recusada.— Rômulo Giacomin (@romulogsoares) May 18, 2026
