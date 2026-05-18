  4. Его хотел Моуринью. Шахтер получил солидное предложение по игроку запаса
18 мая 2026, 22:44 | Обновлено 18 мая 2026, 23:11
Его хотел Моуринью. Шахтер получил солидное предложение по игроку запаса

Горняки отказались отпускать Лукаса Феррейру в Бенфику

Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Феррейра

20-летний бразильский вингер «Шахтера» Лукас Феррейра зимой мог оказаться в чемпионате Португалии.

Как сообщает журналист Itatiaia Esporte Ромулу Жиакомин, лиссабонская «Бенфика» пыталась выкупить контракт игрока у дончан, однако получила отказ. Кроме того, приобрести бразильца хотел датский «Мидтьюлланн».

«В январе Моуриньо хотел видеть его в «Бенфике», но «Шахтер» отклонил предложение на 12 миллионов евро. «Мидтьюлланн» также сделал предложение в январе. 10 миллионов евро. Оно также было отклонено», – написал журналист у себя в X.

Феррейра перешел в «Шахтер» летом прошлого года из «Сан-Паулу» за 10 млн евро. В основном вингер вступает в игру со скамейки запасных и редко выходит на матчи в стартовом составе. На его счету три гола и три ассиста в 30 матчах во всех турнирах.

А тепер його випихують в оренду на родінку )
