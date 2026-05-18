  Туран может покинуть Шахтер. Тренера хочет подписать титулованный клуб
18 мая 2026, 20:47 | Обновлено 18 мая 2026, 21:11
Туран может покинуть Шахтер. Тренера хочет подписать титулованный клуб

Турецкий специалист может возглавить Бешикташ

ФК Шахтер. Арда Туран

В сотрудничестве с главным тренером донецкого «Шахтера» Ардой Тураном заинтересован «Бешикташ», сообщает TGRT Haber.

Клуб из Стамбула после увольнения Сергена Ялчина находится в поисках нового наставника. Одним из кандидатов на этот пост в «Бешикташе» рассматривают как раз Турана. Другими претендентами на замену Ялчина являются Шенол Гюнеш, Ильхан Палут и Нури Шахин.

Туран возглавил «Шахтер» летом 2025 года. Под руководством турецкого тренера «горняки» выиграли чемпионат Украины. Контракт Арды с донецким клубом рассчитан до лета 2027 года.

Сообщалось, что игрок титулованного клуба из Европы хочет перейти в «Шахтер».

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Арда Туран Бешикташ
Антон Романенко Источник: TGRT Haber
Це після Галатасарая звісно))
Бешикта-аш? А якже Атлетико? Уже ш все на мазі було? ))
