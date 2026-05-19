  4. Штраф для Шахтера. Донецкий клуб получил наказание от УАФ
Украина. Премьер лига
19 мая 2026, 23:11 | Обновлено 19 мая 2026, 23:16
Фанаты подставили «горняков»

Getty Images/Global Images Ukraine

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ наказал донецкий «Шахтер» после матча 27-го тура Украинской Премьер-лиги против «Полтавы» (4:0).

«Горняки» вынуждены выплатить финансовый штраф из-за ненадлежащего поведения своих болельщиков во время матча на «Арене Львов».

Фанаты «Шахтера» использовали на стадионе пиротехнику, что запрещено правилами, поэтому клуб был оштрафован на 575 тысяч гривен.

Не обошлось без наказания и для «Полтавы»: клуб обязали уплатить 25 тысяч гривен штрафа за несоблюдение требований проведения матчей во время военного положения.

Напомним, что благодаря победе над «Полтавой» донецкий клуб досрочно завоевал золотые медали УПЛ. После матча футболисты «Шахтера» отправились праздновать чемпионство вместе с фанатами.

Полтава чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Полтава - Шахтер КДК УАФ штрафы
Андрей Витренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
