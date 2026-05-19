Шахтер может получить огромные деньги за Турана. Появился претендент

Турецкий «Бешикташ» всерьез заинтересовался главным тренером «Шахтера» Ардой Тураном. Клуб из Стамбула уже определил 39-летнего специалиста одним из главных кандидатов на замену Сергену Ялчину.

По информации турецких СМИ, руководство «Бешикташа» впечатлено работой Турана в Украине, где он сумел привести «Шахтер» к чемпионству УПЛ уже в своем дебютном сезоне. Президент клуба Сердал Адали лично поддерживает кандидатуру молодого наставника, а в ближайшее время стороны могут перейти к активной фазе переговоров.

Также стало известно, что в контракте тренера с «Шахтером» прописана клаусула в размере 5 миллионов евро. Именно такую сумму донецкий клуб может получить в случае досрочного ухода наставника.