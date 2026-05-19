  4. Шахтер может получить огромные деньги за Турана. Появился претендент
19 мая 2026, 22:02 | Обновлено 19 мая 2026, 22:28
Шахтер может получить огромные деньги за Турана. Появился претендент

Турецкий специалист может продолжить карьеру в «Бешикташе»

Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Турецкий «Бешикташ» всерьез заинтересовался главным тренером «Шахтера» Ардой Тураном. Клуб из Стамбула уже определил 39-летнего специалиста одним из главных кандидатов на замену Сергену Ялчину.

По информации турецких СМИ, руководство «Бешикташа» впечатлено работой Турана в Украине, где он сумел привести «Шахтер» к чемпионству УПЛ уже в своем дебютном сезоне. Президент клуба Сердал Адали лично поддерживает кандидатуру молодого наставника, а в ближайшее время стороны могут перейти к активной фазе переговоров.

Также стало известно, что в контракте тренера с «Шахтером» прописана клаусула в размере 5 миллионов евро. Именно такую сумму донецкий клуб может получить в случае досрочного ухода наставника.

Дмитрий Олийченко Источник: Fanatik
та нехай йде цей фізрук. Не бачу нічого надзвичайного у грі "Шахтаря" під керівництвом Турана. «Крістал Пелесу» не змогли нав"язати нічого схожого на конкуретну боротьбу. А ця команда навіть не середняк англійської Прем"єр Ліги. При тих капіталовкладеннях у гравців та толковому тренері, вони повинні були як мінімум грати на рівних.
