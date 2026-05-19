  4. ОФИЦИАЛЬНО. Турецкий топ-клуб остался без тренера
19 мая 2026, 17:07 | Обновлено 19 мая 2026, 17:35
ОФИЦИАЛЬНО. Турецкий топ-клуб остался без тренера

Серген Ялчин ушел из «Бешикташа»

Getty Images/Global Images Ukraine. Серген Ялчин

Турецкий специалист Серген Ялчин официально покинул пост главного тренера турецкого Бешикташа. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, клуб и тренер договорились о прекращении сотрудничества по взаимному согласию сторон. О причинах такого решения не сообщается.

Ялчин возглавил клуб в августе 2025 года. За этот период команда под его руководством провела 39 матчей: 20 побед, 10 ничьих и 9 поражений.

Ранее Серген также тренировал Бешикташ с января 2020 по декабрь 2021 года и был ассистентом в молодежных командах клуба в 2008-2010 годах.

В нынешнем сезоне Бешикташ занял четвертое место в чемпионате и дошел до полуфинала Кубка Турции, где минимально уступил Коньяспору (0:1).

