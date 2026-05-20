Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Роман вернётся в «Олимпиакос»
Украинский нападающий Роман Яремчук вернётся в «Олимпиакос» по окончании аренды в «Олимпик Лионе». Это подтвердил главный скаут французского клуба.
Таким образом, 28-летний нападающий снова станет частью греческого гранда после периода выступлений в Лиге 1.
В текущем сезоне Лиги 1 Яремчук провел 11 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Несмотря на неплохие показатели, он не является стабильным игроком основного состава.
Контракт Яремчука с «Олимпиакосом» действует до июня 2028 года.
