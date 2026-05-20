20 мая 2026, 22:42 |
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне

Роман вернётся в «Олимпиакос»

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский нападающий Роман Яремчук вернётся в «Олимпиакос» по окончании аренды в «Олимпик Лионе». Это подтвердил главный скаут французского клуба.

Таким образом, 28-летний нападающий снова станет частью греческого гранда после периода выступлений в Лиге 1.

В текущем сезоне Лиги 1 Яремчук провел 11 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Несмотря на неплохие показатели, он не является стабильным игроком основного состава.

Контракт Яремчука с «Олимпиакосом» действует до июня 2028 года.

Роман Яремчук Олимпиакос Пирей Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Лион чемпионат Греции по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
