Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
Клуб может отказаться от украинца из-за нехватки средств
«Лион» может отказаться от полноценного трансфера Романа Яремчука из-за финансовых трудностей.
Украинский нападающий присоединился к французскому клубу зимой на правах аренды из «Олимпиакоса». В «Лионе» довольны его игрой и рассматривают вариант продолжения сотрудничества, однако ключевой проблемой остается сумма выкупа.
Опция выкупа составляет 5 миллионов евро, но даже такая сумма на данный момент выглядит слишком большой для клуба. Из-за сложной финансовой ситуации «Лион» вынужден действовать осторожно на трансферном рынке.
В текущем сезоне Лиги 1 Яремчук провел 9 матчей, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу. Несмотря на неплохие показатели, он не является стабильным игроком основного состава.
По информации источников, клубу необходимо заработать около 140 миллионов евро на продажах летом, чтобы стабилизировать финансовое положение. В таких условиях будущее украинского нападающего в Лионе остается под вопросом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Желизко может вернуться в Украину
Диана Зотова показала, почему Николай Кухаревич – счастливчик