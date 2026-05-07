  4. Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
07 мая 2026, 07:32 | Обновлено 07 мая 2026, 08:18
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором

Клуб может отказаться от украинца из-за нехватки средств

07 мая 2026, 07:32 | Обновлено 07 мая 2026, 08:18
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

«Лион» может отказаться от полноценного трансфера Романа Яремчука из-за финансовых трудностей.

Украинский нападающий присоединился к французскому клубу зимой на правах аренды из «Олимпиакоса». В «Лионе» довольны его игрой и рассматривают вариант продолжения сотрудничества, однако ключевой проблемой остается сумма выкупа.

Опция выкупа составляет 5 миллионов евро, но даже такая сумма на данный момент выглядит слишком большой для клуба. Из-за сложной финансовой ситуации «Лион» вынужден действовать осторожно на трансферном рынке.

В текущем сезоне Лиги 1 Яремчук провел 9 матчей, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу. Несмотря на неплохие показатели, он не является стабильным игроком основного состава.

По информации источников, клубу необходимо заработать около 140 миллионов евро на продажах летом, чтобы стабилизировать финансовое положение. В таких условиях будущее украинского нападающего в Лионе остается под вопросом.

Роман Яремчук Олимпиакос Пирей Лион чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Дмитрий Олийченко Источник: Sport.fr
Редактора звільніть. Дістали стару статтю і знову запостили навіть не змінивши кількість голів. 
А розкошелитися на забивного ГОЛЕАДОРА ЯРЕМЧУКА вони не можуть чи НЕ хочуть !??? Ліон далеко НЕ бідний клуб навіть ша європейськими мірками , не кажучи вже про Францію 
Дмитро Олійченко, ти журналіст, чи просто прилаштувався гроші отримувати за цитування минулорічних статтей? А що було б якби ЗСУ так халтурили??
