Ямаля недостаточно. Сборная Испании на ЧМ-2026: что может пойти не так?

С 1982 года в финале чемпионата мира обязательно играет по крайней мере по одному футболисту и из «Баварии», и из «Интера». С одной стороны, это похоже на простое совпадение. С другой: совпадение длиною в 40 лет стоит учитывать. Среди всех фаворитов летнего чемпионата мира единственная страна, не имеющая в составе ни одного представителя «Баварии» и «Интера», – Испания. Даже Бразилия и Аргентина позаботились об этом, а эти самоуверенные европейцы – нет. Конечно, это не ставит крест на перспективах сборной на ЧМ, но, если верить в вечность тренда, все-таки несколько уменьшает ее шансы на выход в финал, ведь одно место в решающем поединке уже зарезервировано какой-то другой командой, в составе которой есть и футболист «Баварии», и игрок «Интера». Кстати, таким образом мы гарантировано не получим финал между Испанией и Бразилией, Испанией и Аргентиной, Испанией и Нидерландами: игроков всех этих национальностей нет в «Баварии». «Фурия Роха» – главный фаворит ЧМ, но есть хотя бы один тренд против ее победы.

Не только тренд. На самом деле причин не верить в повторный успех команды после ее победы на Евро хватает. Ниже перечислим их все, чтобы потом, после потенциальной неудачи Испании на ЧМ, не хвататься за голову со словами «как же так случилось!?».

Где бомбардир?

Любой сборной нужен тот, кто стабильно будет забивать. В Катаре в 2022 году больше всех забили Мбаппе (8) и Месси (7) – и их сборные встретились в финале. У чемпионской Франции в 2018 году был Мбаппе (4), у Германии в 2014 – Мюллер (5). Англия была в финале двух Евро подряд не в последнюю очередь благодаря Кейну (7 голов за 2 турнира), а Франция в финале-2016 – благодаря высокой результативности Гризманна (6). На предыдущем крупном турнире больше всех испанцев забил Ольмо – всего 3 гола. Немного повезло, что ни один другой игрок не смог больше. Но на ЧМ сможет. А фактор бомбардира может иметь еще большее значение из-за того, что в плей-офф все сборные будут стартовать аж с 1/32 – это +1 матч, в котором кто-то должен забить победный гол. У Ольмо всего 8 голов за сезон в клубе. У Уильямса – 4. У Ямаля – 23, но почти столько же ассистов и 1+4 на предыдущем Евро. Он создатель и художник, а не чисто бомбардир.

В 2008 году на ЧЕ больше всех забил Вилья (4). В 2012 году лучший по голам в Испании – Торрес (3). На ЧМ между ними – снова Вилья (5). Даже лучшая сборная в истории страны нуждалась в нападающем. А еще в 2025 году классический форвард оказался нужен Артете, чуть раньше – Гвардиоле. Хотя оба долгое время были против этого. Однако сдались. Признали, что футбол изменился и «ложной» «девятки» недостаточно. У де ла Фуэнте нет игрока, который должен забить 5+ на турнире. Главные кандидаты на игру на острие – нестабильный Торрес и креативный Оярсабаль. Находить новых героев на каждый новый матч плей-офф – вполне себе план, но обычно он не работает. Доказано историей и выборами топовых современных тренеров. Однажды Испания создаст достаточно моментов, но так и не найдет того, кто гарантированно их реализует. Проиграет из-за плохой конвертации шансов и вылетит. Возможно, уже этим летом.

Ямаль и лидерство

Он станет главной звездой атакующей линии. Так вот, вопрос: а это точно к лучшему для команды? Недавно мы видели, как «Барселона» вылетает от «Атлетико» по итогам матчей, в которых Ямаль выполняет по 100500 обводок в каждом из таймов. Ламин – эффектный, а не эффективный игрок. Он создает много, но потому, что предпринимает для этого много попыток. Когда вся команда играет на него, у нее обычно много моментов, а еще – много потерь мяча и атак, которые не закончились опасностью. Потому что пока это стиль Ламина. На Евро-2024 он приехал как молодой талант, завершил турнир как будущая звезда – а теперь является чуть ли не главной надеждой страны. Теперь, если не он, то не будет победы на турнире. Ямаль будет больше бить. Ямаль будет больше создавать моменты. И Ямаль будет больше терять. Не то чтобы это плохо – но «Барселона» пока только проигрывает кубковые соревнования, в которых Ламин является лидером ее атаки. Он пока не готов быть лидером в одиночку. А придется. Не факт, что это пойдет на пользу команде.

Вратари: лучшие и Симон

На последнем сборе у испанцев было аж 4 вратаря: Симон, Ремиро, Гарсия и Рая. И в главном поединке 90 минут получил кипер «Атлетика», потому что… А почему? Пожалуй, главная причина – победа Испании именно с этим вратарем на Евро 2 года назад. Симон был довольно убедителен в большинстве матчей. Та победа испанцев – в том числе и его. Но мир меняется. За 2 года Унаи не то чтобы стал плохо играть в футбол – просто получил сразу двух слишком крутых конкурентов. Рая еще месяц назад претендовал на квадрупл с «Арсеналом», до сих пор может победить в ЛЧ и АПЛ. Гарсия выиграл только Ла Лигу, но сделал это с лучшей разницей между ожидаемыми и фактическими пропущенными голами среди всех вратарей дивизиона. Второй год подряд, кстати. Один из лучших шот-стопперов мира, который, как и Рая, умеет хорошо играть ногами. Но пока основной в сборной – Симон. За былые заслуги.

Унаи проводит посредственный сезон. Пропускает плюс-минус столько, сколько и положено. Время от времени спасает – но и более-менее стабильно допускает ошибки. Уже привозил в матчах с топ-соперниками в течение сезона. Лучших не побеждал. Самые сложные задачи не решал. А на ЧМ придется. Поэтому Рая, у которого в последние недели каждый новый матч – «финал», и Гарсия, который в решающие моменты готов отбивать мячи не только руками и ногами, но и партнером (Мартин, привет!), выглядят несколько интереснее. Способны привнести в эту сборную на поле больше футбольных скиллов. Возможно, у них нет опыта больших матчей на международном уровне, но и не будет, если они продолжат выходить на поле только за клуб. Сейчас выбор Симона – не о футболе. О сентиментальных чувствах, о привязанности и нежелании отказываться от привычного. Это может стоить мундиаля.

Плохой сезон Нико

В финале предыдущего крупного турнира Ямаль не отличился голом, но отдал голевую передачу Нико. Тогда на протяжении всего турнира результат впереди гарантировала именно эта пара футболистов. И именно поэтому прошлым летом «Барселона» так настаивала на трансфере Уильямса: хотела воссоединить дуэт с наибольшей химией на Евро. Не получилось – и Нико померк в Бильбао. В этом сезоне он не наберет и десятка голевых действий в чемпионате Испании. Где-то помешали травмы, где-то – регресс самого «Атлетика». Но факт остается фактом: Уильямс скипнул сезон. Забил один выдающийся гол, но это и весь вклад Нико в хайлайты его лучших моментов в карьере за этот год. Но альтернативы на этой позиции – игроки «Осасуны», «Сосьедада» и Баэна, который регрессировал, пожалуй, еще больше, чем Уильямс. Поэтому баск будет играть. И будет делать это в основном составе. И возникает вопрос: а точно ли он будет решать после сезона, в течение которого этого не делал? Одним Ямалем сыт не будешь, а второго блюда вроде бы и нет.

Бывшие лидеры не в форме

Уже затронули это выше – пора «дожать». Нико не играет так хорошо, как раньше. Подешевел. Больше не так уж и нужен «Барселоне». Симон из одного из самых перспективных вратарей в мире превратился в того, кто пересидел в своем среднем клубе. Кукурелья провел исключительное Евро – но сейчас страдает вместе со всем «Челси». Родри больше не на пике формы. В 2024 году больше всего минут среди центральных защитников за Испанию сыграл Ляпорт – а теперь тот мучается в Бильбао. Карвахаль закончился как топ-футболист. Конечно, в Испании есть замена для каждого. Вместо каждого Кукурельи найдется свой Гримальдо, вместо Ляпорта – пара Кубарси и Хейсена, а с Льоренте можно пережить потерю Карвахаля, но… точно ли все эти изменения к лучшему? Мы говорим о том, что Испания подходит к ЧМ в качестве чемпиона Европы, но в существенно измененном составе, с другими акцентами и лидерами в каждой из линий. Старое работало хорошо – однако это не гарантирует, что заработает и новое.

Теперь все готовы

С 2012 и вплоть до 2024 года Испания не выигрывала крупные турниры. Провалила многие из них. С последнего ЧМ вылетела от скромной команды Марокко после того, как не сумела забить ни одного гола за 120 минут игры. Этой сборной не помог даже Энрике. Даже Луиса выгоняли отсюда болельщики как недостаточно классного. Над Испанией смеялись за тики-таку, которая дает контроль над территорией – но не дает забитых голов. Назначение де ла Фуэнте в свое время выглядело если не белым флагом, то по крайней мере искренним признанием: надежные планы закончились. Вот вам альтернатива. И сработало: Испания удивила всех на Евро. Хотя лишь единицы ожидали от команды победы. Составы соперников казались сильнее, тренеры – более опытными. Но Испания шокировала. Топ-перформансом Кукурельи. Голами Ольмо. Вовлеченностью Ямаля. Хорошими решениями тренера. Но все это уже было. Теперь «Фурию» не будут недооценивать. Теперь против нее будут выходить как против фаворита турнира. Станет сложнее.

Соперники, сетка, жеребьевка

Математический аргумент: Испании будет крайне сложно победить, потому что все топовые сборные способны претендовать на титул. В Англии лучшее поколение в истории. У Франции два состава. У Германии крутой Нагельсманн. Бразилия рассчитывает на своих звезд и талант Анчелотти в работе с такими футболистами. У Аргентины до сих пор целых два топовых Лионеля, а еще – Альварес, Мартинес и Пас, только что проведшие прорывные сезоны. Фернандеш сейчас едва ли не лучшая «десятка» в мире, так что у Португалии будут шансы. Норвегия и Нидерланды не входят в число фаворитов, но убедили в квалификации. Причем для Испании это просто очередной турнир, а для многих команд – момент Х. Последний ЧМ Дешама. Последний шанс Роналду. Финал для Месси. Проверка уровня для Тухеля и Анчелотти. Лично для Мбаппе и Кейна – ключевой турнир в борьбе за Золотой мяч. Слишком высокая конкуренция. На Евро была меньше.

У всех топ-сборных на ЧМ группы проходные. Ведь обновленный формат, при котором в каждом квартете только один претендент на титул, а в плей-офф выходят сразу 2-3 команды. Так что Испания пройдет дальше. Но легко не будет с самого начала, ведь еще до матчей на выбывание придется встретиться с Саудовской Аравией и Уругваем. Первая – крепкий середняк, второй – с неплохим составом и Бьелсой во главе. В то время как, например, у Португалии в группе будет целых 2 легких матча, испанцам придется немного попотеть. Далее – скорее всего, Австрия, которая под руководством Рангника хорошо бегает и заставляет соперников преодолевать большой километраж. А можно выйти из группы со второго места – и получить Аргентину уже в 1/16. Пока некоторые топ-сборные будут иметь легкий групповой этап и сетку до решающих раундов, испанцы потратят немало сил. Даже если одолеют всех, не будут свежими на топ-дуэли. Единственный пункт, где нет вопросов к команде: здесь просто не повезло так, как могло бы.

Де ла Фуэнте

На Евро тренер доказал, что является сильным специалистом, способным поставить национальной команде эффектный и эффективный футбол. Прекрасно. А дальше? Дешам никогда не был гением тактики, но хорошо справлялся с регулярными вызовами, которые подбрасывала ему судьба: один травмировался, второй не в форме, под третьего придется подстраивать игру всей команды и т.д. Быть тренером сборной – это еще и менеджмент, и принятие большого количества сложных решений. Когда Ямаль будет слишком эгоистичен на поле, вмешается ли наставник? Если Симон забьет против Кабо-Верде, заменит ли его де ла Фуэнте на Гарсию или Раю в следующем матче? Если «ложный» нападающий не будет создавать угрозу, готов ли тренер поставить в атаку Иглесиаса и играть проще? Если вдруг по ходу турнира окажется, что Торрес – бог футбола, который превращает каждое второе касание мяча в гол, то будет ли вся команда играть дальше на него, а не на Ламина?

Сомнений в мастерстве де ла Фуэнте нет. Но для победы сборной на двух крупных турнирах подряд недостаточно просто хорошо поработать – нужно быть выдающимся наставником. Сделать все настолько круто, что даже фактор случайности не помешает тебе стать №1. Не отказываться от тех настроек, которые уже сделали тебя чемпионом 2 года назад, но пожертвовать чем-то и/или кем-то, что дало результат тогда – но вряд ли поможет сейчас. Нужен опыт. Нужна интуиция. В конце концов, нужна смелость иногда принимать непопулярные решения и говорить «нет» даже лучшим. Так готов ли это делать де ла Фуэнте? Особенно теперь, когда его состав – это не просто молодые и перспективные, а действующие чемпионы Европы, которые уже очень хорошо знают, чего стоят и на что способны. Легко не будет. Особенно в тренерских дуэлях с наставниками, которые, в отличие от де ла Фуэнте, уже через это проходили. Дешам не просто так уже 14 лет со сборной.

И даже если де ла Фуэнте все сделает правильно, а Испания справится со всеми трудностями, ей просто может не повезти. Штанга в решающей атаке. Удачный день вратаря соперника в серии пенальти. Лучший вечер в карьере Кейна или Мбаппе. Иногда футбол несправедлив. Даже к лучшим. Чтобы победить на самом конкурентном за последние годы ЧМ, этой Испании понадобится помощь госпожи Фортуны. А лично с ней я пока не знаком – поэтому оценить ее футбольные предпочтения до старта турнира, к сожалению, не могу.

