Экс-форвард Шахтера: «Я рад, что этих игроков вызвали в сборную Украины»

Бывший форвард донецкого Шахтера Андрей Воробей оценил дебютные приглашения Романчука, Синчука и Хланя в национальную сборную Украины.

– Дебютанты – Романчук, Синчук, а также Хлань в резерве. Как вы думаете, полезны ли они для нынешней сборной и как быстро адаптируются?

– Мое мнение, что нужно приглашать больше футболистов. И на товарищеские игры – стоит экспериментировать, смотреть.

Есть потенциально хорошие игроки для сборной, им нужно давать шанс, чтобы они могли себя проявить. Я очень рад, что этих троих людей пригласили, и надеюсь, что они этого шанса не упустят, – сказал Воробей.