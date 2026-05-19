Экс-форвард Шахтера: «Я рад, что этих игроков вызвали в сборную Украины»
Андрей Воробей оценил список дебютантов «сине-желтых»
Бывший форвард донецкого Шахтера Андрей Воробей оценил дебютные приглашения Романчука, Синчука и Хланя в национальную сборную Украины.
– Дебютанты – Романчук, Синчук, а также Хлань в резерве. Как вы думаете, полезны ли они для нынешней сборной и как быстро адаптируются?
– Мое мнение, что нужно приглашать больше футболистов. И на товарищеские игры – стоит экспериментировать, смотреть.
Есть потенциально хорошие игроки для сборной, им нужно давать шанс, чтобы они могли себя проявить. Я очень рад, что этих троих людей пригласили, и надеюсь, что они этого шанса не упустят, – сказал Воробей.
