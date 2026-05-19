Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Экс-форвард Шахтера объяснил, почему Мальдера вернул Ярмоленко в сборную
19 мая 2026, 12:39 | Обновлено 19 мая 2026, 13:05
Экс-форвард Шахтера объяснил, почему Мальдера вернул Ярмоленко в сборную

Андрей Воробей отреагировал на информацию о возвращении Андрея Ярмоленко

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Бывший форвард донецкого Шахтера Андрей Воробей отреагировал на информацию о возвращении Андрея Ярмоленко в заявку национальной сборной Украины.

– Уже и объявили заявку на первые матчи итальянца. Не может не привлекать внимание возвращения Андрея Ярмоленко. По вашему мнению, почему легенда Динамо так мало удостаивалась вызовов от Реброва? И почему его решили вернуть сейчас?

– (Смеется). Не могу, не могу сказать. Трудно. У каждого тренера свои взгляды на футбол и игроков. По-видимому, где-то он не подходил под модель Реброва и так далее.

Сейчас его вызвали, потому что в конце сезона он находится в хорошей форме. И я думаю, это нормально, когда человек играет, забивает и передает свою уверенность всей команде, особенно молодым игрокам. Это нормально, что его вызывают. Надеюсь, что он добьется результата, побьет рекорд, которого от него все ждут, и так далее.

И еще одно: нужны люди, которые могут быть лидерами не только на поле, но и в раздевалке. Люди, которые бы объединяли весь коллектив. В последних играх, по сути, таких людей практически не было в команде, – сказал Андрей.

Андрей Воробей Андрей Ярмоленко Андреа Мальдера сборная Украины по футболу Динамо Киев Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
Нафиг он там нужен?
А разве ярмоленко выгоняли из сборной? 
