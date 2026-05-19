Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Леоненко разнес назначение Мальдеры: «Чего с улицы тогда не взять?»
Сборная УКРАИНЫ
19 мая 2026, 12:24 |
1481
8

Леоненко разнес назначение Мальдеры: «Чего с улицы тогда не взять?»

Виктор не понимает, почему итальянец возглавил сборную Украины

19 мая 2026, 12:24 |
1481
8 Comments
Леоненко разнес назначение Мальдеры: «Чего с улицы тогда не взять?»
ФК Динамо Киев. Виктор Леоненко

Бывший футболист киевского Динамо Виктор Леоненко подверг критике назначение Андреа Мальдеры на должность главного тренера национальной сборной Украины.

– Виктор Евгеньевич, что думаете о назначении Мальдеры в сборную?

– У нас всегда так: берут людей, которые ничего не выигрывали. Маркевич хоть в финал Лиги Европы с Днепром доходил, проиграл только Севилье, которая этот кубок ежегодно выигрывала. А тут назначают Мальдеру… Что с улицы тогда не взять?

– Мальдера в штабе Шевченко отвечал за тактику. Может, сборная при нем в тактическом плане изменится к лучшему?

– Ну, мы заметили тактику в сборной. Мы выигрываем в основном за счет того, что кто-то у соперника начудил или случайно забиваем. У нас проблема с моментами, а нам о тактике рассказывают. Тактика нужна футболистам, что-то умеющим. А если не умеешь — бери мяч и бей! Почему берут тренера, которого никто не знает, кроме Шевченко? Маркевич хотя бы свой и умеет с футболистами разговаривать. А тут – снова какие-то эксперименты, – сказал Леоненко.

По теме:
Легенда Шахтера: «Мальдера? Очень хороший человек. Он очень положительный»
Талантливый голкипер ждет от Мальдеры вызова в сборную Украины
Экс-форвард Шахтера объяснил, почему Мальдера вернул Ярмоленко в сборную
Виктор Леоненко Украинская ассоциация футбола сборная Украины по футболу Андреа Мальдера Андрей Шевченко
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(33)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Футбол | 19 мая 2026, 04:44 12
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины

Вместо Гуцуляка будет вызван Волошин

«Так можно и кума взять на работу». Воробей – о выборе тренера сборной
Футбол | 19 мая 2026, 08:01 10
«Так можно и кума взять на работу». Воробей – о выборе тренера сборной
«Так можно и кума взять на работу». Воробей – о выборе тренера сборной

Бывший форвард «сине-желтых» оценил назначение Андреа Мальдеры наставником сборной Украины

Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Футбол | 18.05.2026, 15:05
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Фабрицио Романо назвал нового главного тренера Манчестер Сити
Футбол | 19.05.2026, 10:21
Фабрицио Романо назвал нового главного тренера Манчестер Сити
Фабрицио Романо назвал нового главного тренера Манчестер Сити
Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался
Футбол | 19.05.2026, 07:08
Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался
Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Треба було Леоненка призначити
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ну  який Маркевич, людина без практики вже 10 років, за цей час футбол далеко вперед пішов. Нічого не маю проти Маркевича, але людина яка десь років без роботи і її ставити на пост тренера, таке собі. Тут іноземець хоча б працював і знає як зараз виглядає футбол, так був ассистентом, але працював у топових чемпіонатах і знає наших гравців. Те що там Маркевич тренував 1 сезон Карпати (2023-2024) після великої перерви, ну це ні про що.
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
та і кому потрібен той Маркевич?
його навіть в Карпати не запрошують не тільки тренером,
а навіть на ігри команди. )))
Ответить
-2
Маркевич уже керував збірною.
і шо?
Утік із неї і побіг хазяїну Металіста руки лизати.
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Решение принято. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
Решение принято. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
18.05.2026, 07:04 5
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
18.05.2026, 06:23 11
Футбол
УСИК: «Аль-Шейх сказал, что нашел соперника для меня. Будет великий бой»
УСИК: «Аль-Шейх сказал, что нашел соперника для меня. Будет великий бой»
18.05.2026, 11:14 1
Бокс
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
18.05.2026, 07:33 1
Футбол
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
18.05.2026, 12:30 86
Футбол
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
17.05.2026, 20:58 13
Бокс
ИТАУМА: «Усик, конечно, заслужил, но, честно говоря, это какое-то безумие»
ИТАУМА: «Усик, конечно, заслужил, но, честно говоря, это какое-то безумие»
18.05.2026, 06:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем