Леоненко разнес назначение Мальдеры: «Чего с улицы тогда не взять?»
Виктор не понимает, почему итальянец возглавил сборную Украины
Бывший футболист киевского Динамо Виктор Леоненко подверг критике назначение Андреа Мальдеры на должность главного тренера национальной сборной Украины.
– Виктор Евгеньевич, что думаете о назначении Мальдеры в сборную?
– У нас всегда так: берут людей, которые ничего не выигрывали. Маркевич хоть в финал Лиги Европы с Днепром доходил, проиграл только Севилье, которая этот кубок ежегодно выигрывала. А тут назначают Мальдеру… Что с улицы тогда не взять?
– Мальдера в штабе Шевченко отвечал за тактику. Может, сборная при нем в тактическом плане изменится к лучшему?
– Ну, мы заметили тактику в сборной. Мы выигрываем в основном за счет того, что кто-то у соперника начудил или случайно забиваем. У нас проблема с моментами, а нам о тактике рассказывают. Тактика нужна футболистам, что-то умеющим. А если не умеешь — бери мяч и бей! Почему берут тренера, которого никто не знает, кроме Шевченко? Маркевич хотя бы свой и умеет с футболистами разговаривать. А тут – снова какие-то эксперименты, – сказал Леоненко.
