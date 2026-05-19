  4. Йожеф Сабо оценил назначение Мальдеры на пост тренера сборной Украины
19 мая 2026, 09:43 | Обновлено 19 мая 2026, 09:45
Йожеф Сабо оценил назначение Мальдеры на пост тренера сборной Украины

Йожеф Сабо

Украинский экс-футболист и тренер Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил назначение Андреа Мальдеры на пост главного тренера сборной Украины:

– То есть вы немного огорчены этим назначением?

– Все ждали, что у руля сборной будет украинский специалист. Пришел иностранец. И что теперь? Мальдер нигде не работал главным тренером, только помощником. А быть первым – гораздо сложнее. Посмотрим, что из этого выйдет, но пока я к этому отношусь с пессимизмом.

