Йожеф Сабо оценил назначение Мальдеры на пост тренера сборной Украины

Украинский экс-футболист и тренер Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил назначение Андреа Мальдеры на пост главного тренера сборной Украины:

– То есть вы немного огорчены этим назначением?

– Все ждали, что у руля сборной будет украинский специалист. Пришел иностранец. И что теперь? Мальдер нигде не работал главным тренером, только помощником. А быть первым – гораздо сложнее. Посмотрим, что из этого выйдет, но пока я к этому отношусь с пессимизмом.