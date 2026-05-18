Шевченко отреагировал на назначение Мальдеры тренером сборной Украины
Президент УАФ поздравил итальянского тренера, который возглавил национальную команду
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко прокомментировал назначение Андреа Мальдеры на должность главного тренера сборной Украины.
«Состоялся Исполком УАФ, где был назначен новый тренер сборной Украины, первый в истории иностранец Андреа Мальдера. Хотел бы его поздравить.
Это итальянец с украинской душой. Он долго работал с нашей командой, 5 лет. Затем он дальше прогрессировал, был ассистентом Роберто Де Дзерби.
У него амбиции, понимает, как работать с национальной командой. Мы хотим попасть на чемпионат Европы. Контракт на два года, а дальше будет решаться, будет ли продлеваться сотрудничество», – рассказал Шевченко.
