Известно, в какой стране ЛНЗ будет играть матчи Лиги конференций
«Фиолетовые» проводят исторический сезон в УПЛ
Черкасский ЛНЗ проводит исторический сезон в Украинской Премьер-лиге. Подопечные Виталия Пономарева уже гарантировали медали чемпионата и выход в квалификацию еврокубков.
Как стало известно Sport.ua, фиолетовые уже определились со страной, где будут проводить домашние матчи в отборе в Лигу конференций. ЛНЗ будет играть в Польше, но с городом проведения матчей в расположении клуба пока не определились.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 57 турнирных баллов после 29 сыгранных матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Екатерина Усик опубликовала новый фотосет
Вместо Гуцуляка будет вызван Волошин