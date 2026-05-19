  4. Известно, в какой стране ЛНЗ будет играть матчи Лиги конференций
Украина. Премьер лига
19 мая 2026, 13:34 | Обновлено 19 мая 2026, 13:55
Известно, в какой стране ЛНЗ будет играть матчи Лиги конференций

«Фиолетовые» проводят исторический сезон в УПЛ

ФК ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ проводит исторический сезон в Украинской Премьер-лиге. Подопечные Виталия Пономарева уже гарантировали медали чемпионата и выход в квалификацию еврокубков.

Как стало известно Sport.ua, фиолетовые уже определились со страной, где будут проводить домашние матчи в отборе в Лигу конференций. ЛНЗ будет играть в Польше, но с городом проведения матчей в расположении клуба пока не определились.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 57 турнирных баллов после 29 сыгранных матчей.

ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Лига конференций инсайд
Олег Вахоцкий
