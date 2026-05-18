  4. Крупица конспирологии. Серебро УПЛ проклятое. Что ждет ЛНЗ или Полесье?
18 мая 2026, 18:15 | Обновлено 18 мая 2026, 18:43
В конце сезона 2025/26 происходит довольно странная борьба за серебро. Команды финишируют «на ободах» и регулярно теряют очки, якобы не желая финишировать другими. «Металлист 1925» давно выпал из гонки и никак не вернется к победам, а ЛНЗ и «Полесье» стабильно теряют очки в последних турах.

В сети интернет выложили интересную статистику с судьбой предыдущих серебряных призеров, кроме «Шахтера» и «Динамо».

«Металлист» – 2013: прекратил существование за 3 года.

«Днепр» – 2014: прекратил выступления в УПЛ за 3 года, вылетел сразу во Вторую лЛигу, оттуда в любители, затем прекратил существование.

«Днепр-1» – 2023: прекратил существование через год.

«Александрия» – 2025: вылетела из УПЛ в следующем сезоне (еще неплохо отделалась).

