Карло Анчелотти объяснил, почему не вызвал Жоао Педро на ЧМ-2026
Тренер сборной Бразилии признал мастерство форварда
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал свой выбор состава национальной команды на чемпионат мира 2026 года.
Опытный специалист при формировании заявки проигнорировал результативного нападающего «Челси» Жоао Педро, выбрав других игроков.
После объявления состава Карло признал качество и мастерство Педро, однако пришлось исключить нападающего из сборной.
«Нам жаль Жоао Педро, потому что за тот сезон, который он провёл в Европе, он, вероятно, заслуживал быть в списке. Но, к сожалению, с полной осознанностью, со всем возможным уважением и с максимальной ответственностью мы выбрали других игроков. Это касается как Жоао Педро, так и остальных», – заявил Карло.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
