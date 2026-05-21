Воспитанник Шахтера оказался не нужен клубу УПЛ и станет свободным агентом

Голкипер луганской «Зари» Никита Турбаевский покинет команду на правах свободного агента, поскольку не входит в планы главного тренера Виктора Скрипника.

По информации инсайдера Игоря Бурбаса, луганский клуб решил попрощаться с воспитанником донецкого «Шахтера» после завершения нынешнего сезона:

«Насколько мне известно, в ближайшее межсезонье луганский клуб произведет замену на голкиперскую позицию. Так, Никита Турбаевский покинет команду после окончания контракта.

На его место нашли усиление в Первой лиге. Речь о Владиславе Рыбаке, который летом станет свободным агентом и может оказаться в «Заре» абсолютно бесплатно», – рассказал журналист.

Турбаевский начинал свой футбольный путь в академии «Шахтера», где играл за U-17 и U-19. Выступал на правах аренды в «Мариуполе» и хорватском «Локомотиве» Загреб.

В нынешнем сезоне 24-летний голкипер провел восемь матчей, в которых пропустил 13 голов и дважды оставлял свои ворота в неприкосновенности. Трансферная стоимость украинца составляет 400 тысяч евро.