  Воспитанник Шахтера оказался не нужен клубу УПЛ и станет свободным агентом
21 мая 2026, 14:49 | Обновлено 21 мая 2026, 15:18
Воспитанник Шахтера оказался не нужен клубу УПЛ и станет свободным агентом

Голкипер Никита Турбаевский покинет луганскую «Зарю» после завершения нынешнего сезона

ФК Заря Луганск. Никита Турбаевский

Голкипер луганской «Зари» Никита Турбаевский покинет команду на правах свободного агента, поскольку не входит в планы главного тренера Виктора Скрипника.

По информации инсайдера Игоря Бурбаса, луганский клуб решил попрощаться с воспитанником донецкого «Шахтера» после завершения нынешнего сезона:

«Насколько мне известно, в ближайшее межсезонье луганский клуб произведет замену на голкиперскую позицию. Так, Никита Турбаевский покинет команду после окончания контракта.

На его место нашли усиление в Первой лиге. Речь о Владиславе Рыбаке, который летом станет свободным агентом и может оказаться в «Заре» абсолютно бесплатно», – рассказал журналист.

Турбаевский начинал свой футбольный путь в академии «Шахтера», где играл за U-17 и U-19. Выступал на правах аренды в «Мариуполе» и хорватском «Локомотиве» Загреб.

В нынешнем сезоне 24-летний голкипер провел восемь матчей, в которых пропустил 13 голов и дважды оставлял свои ворота в неприкосновенности. Трансферная стоимость украинца составляет 400 тысяч евро.

Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
