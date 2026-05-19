Клуб Премьер-лиги останется без легионера, который решил выехать из Украины

Атакующий полузащитник луганской «Зари» Петар Мичин решил покинуть чемпионат Украины после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

Контракт известного легионера истекает 30 июня и стороны решили отказаться от продления сотрудничества. Футболист не горит желанием играть в Премьер-лиге и будет искать варианты в Европе.

В услугах Мичина была заинтересована черновицкая «Буковина», но серб отказал клубу, который занял первое место в Первой лиге и завоевал путевку в элитный дивизион.

Мичин присоединился к «Заре» в августе 2023 года и с тех пор провел 77 матчей в составе луганской команды (12 голов, 8 ассистов). Трансферная стоимость серба составляет 700 тысяч евро.