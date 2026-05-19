19 мая 2026, 10:27 | Обновлено 19 мая 2026, 11:14
Клуб Премьер-лиги останется без легионера, который решил выехать из Украины

Петар Мичин и луганская «Заря» не будут продлевать контракт, который истекает в июне 2026-го

ФК Заря Луганск. Петар Мичин

Атакующий полузащитник луганской «Зари» Петар Мичин решил покинуть чемпионат Украины после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

Контракт известного легионера истекает 30 июня и стороны решили отказаться от продления сотрудничества. Футболист не горит желанием играть в Премьер-лиге и будет искать варианты в Европе.

В услугах Мичина была заинтересована черновицкая «Буковина», но серб отказал клубу, который занял первое место в Первой лиге и завоевал путевку в элитный дивизион.

Мичин присоединился к «Заре» в августе 2023 года и с тех пор провел 77 матчей в составе луганской команды (12 голов, 8 ассистов). Трансферная стоимость серба составляет 700 тысяч евро.

Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
