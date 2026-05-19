Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мальдера может выдохнуть. Сборная Украины получит топовое усиление
Сборная УКРАИНЫ
19 мая 2026, 13:10 |
900
3

Мальдера может выдохнуть. Сборная Украины получит топовое усиление

Гуцуляк успеет восстановиться к сбору

19 мая 2026, 13:10 |
900
3 Comments
Мальдера может выдохнуть. Сборная Украины получит топовое усиление
УАФ. Алексей Гуцуляк

Прогноз главного тренера «Полесья» Руслана Ротаня относительно сроков восстановления Алексея Гуцуляка (около пяти недель) оказался слишком осторожным.

Вингер получил повреждение задней поверхности бедра в матче 28-го тура против «Эпицентра» и был заменен на 59-й минуте. По оценкам медицинского штаба, подобные травмы обычно требуют около 2–3 недель на восстановление.

По имеющейся информации, Гуцуляк, вероятно, пропустит заключительный матч сезона против «Руха», однако имеет все шансы восстановиться к старту сбора национальной команды под руководством Андреа Мальдеры.

По теме:
Арда Туран пообещал украинскому игроку место в стартовом составе Шахтера
Легенда Шахтера: «Мальдера? Очень хороший человек. Он очень положительный»
Талантливый голкипер ждет от Мальдеры вызова в сборную Украины
травма Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Алексей Гуцуляк Андреа Мальдера
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мальдера после назначения в сборную Украины принял первое решение
Футбол | 19 мая 2026, 07:58 9
Мальдера после назначения в сборную Украины принял первое решение
Мальдера после назначения в сборную Украины принял первое решение

Тренер выбрал себе еще двух помощников – Худжамова и Баштового

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 19 мая 2026, 05:55 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Футбол | 19.05.2026, 09:13
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Футбол | 19.05.2026, 04:44
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Стало известно, поехал ли Пономаренко с Динамо на финал Кубка Украины
Футбол | 19.05.2026, 10:44
Стало известно, поехал ли Пономаренко с Динамо на финал Кубка Украины
Стало известно, поехал ли Пономаренко с Динамо на финал Кубка Украины
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Мальтере - по кумполу. Он ни за что не отвечает. Выиграют или проиграют, ему пофиг. Он впервые на посту главного, он только учится🤣
Ответить
0
А для чого Гуцуляка після травми викликати? Навіть якщо відновиться - нехай відпочиває, щоб не виникло якогось рецидиву. Можливості Гуцуляка відомі. Нехай перевірить в ділі когось нового...
Ответить
0
Топовое усиление!!! 
Ответить
0
Популярные новости
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
18.05.2026, 12:30 86
Футбол
ИТАУМА: «Усик, конечно, заслужил, но, честно говоря, это какое-то безумие»
ИТАУМА: «Усик, конечно, заслужил, но, честно говоря, это какое-то безумие»
18.05.2026, 06:32
Бокс
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
17.05.2026, 20:58 13
Бокс
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
18.05.2026, 09:25 4
Футбол
ФОТО. Жена Усика засветила свою грудь: ослепила красотой
ФОТО. Жена Усика засветила свою грудь: ослепила красотой
18.05.2026, 20:12 4
Бокс
Решение принято. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
Решение принято. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
18.05.2026, 07:04 5
Футбол
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
18.05.2026, 10:05 17
Футбол
УСИК: «Аль-Шейх сказал, что нашел соперника для меня. Будет великий бой»
УСИК: «Аль-Шейх сказал, что нашел соперника для меня. Будет великий бой»
18.05.2026, 11:14 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем