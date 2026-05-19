Мальдера может выдохнуть. Сборная Украины получит топовое усиление

Прогноз главного тренера «Полесья» Руслана Ротаня относительно сроков восстановления Алексея Гуцуляка (около пяти недель) оказался слишком осторожным.

Вингер получил повреждение задней поверхности бедра в матче 28-го тура против «Эпицентра» и был заменен на 59-й минуте. По оценкам медицинского штаба, подобные травмы обычно требуют около 2–3 недель на восстановление.

По имеющейся информации, Гуцуляк, вероятно, пропустит заключительный матч сезона против «Руха», однако имеет все шансы восстановиться к старту сбора национальной команды под руководством Андреа Мальдеры.