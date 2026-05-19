Итальянский топ-клуб попрощается с тренером. Решение принято

Итальянский специалист Антонио Конте покинет пост главного тренера «Наполи». Об этом сообщает Sky Italia.

По информации источника, 56-лтний специалист принял решение покинуть команду по окончании сезона. Президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис не стал возражать. Игра с «Удинезе» станет последней для Конте у руля «Наполи».

Антонио Конте провел у руля команды два сезона, за которые он успел завоевать титул чемпиона Италии в сезоне 2024/25 и Суперкубок Италии в сезоне 2025/26.

Ранее сообщалось о том, что «Наполи» может подписать украинца.