Итальянский топ-клуб попрощается с тренером. Решение принято
Пути Антонио Конте и «Наполи» разойдутся
Итальянский специалист Антонио Конте покинет пост главного тренера «Наполи». Об этом сообщает Sky Italia.
По информации источника, 56-лтний специалист принял решение покинуть команду по окончании сезона. Президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис не стал возражать. Игра с «Удинезе» станет последней для Конте у руля «Наполи».
Антонио Конте провел у руля команды два сезона, за которые он успел завоевать титул чемпиона Италии в сезоне 2024/25 и Суперкубок Италии в сезоне 2025/26.
Ранее сообщалось о том, что «Наполи» может подписать украинца.
