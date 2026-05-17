Турция17 мая 2026, 08:40 | Обновлено 17 мая 2026, 09:09
К Моуринью в Бенфику может перейти украинец. Сумма трансфера впечатляет
На Батагова претендуют «Бенфика», «Борнмут» и «Наполи»
Итальянский «Наполи» активно работает над трансфером украинского защитника Арсения Батагова. По информации источника, неаполитанцы уже официально предложили «Трабзонспору» 18 миллионов евро за 23-летнего футболиста.
Впрочем, турецкий клуб не готов отпускать украинца за такую сумму. В «Трабзонспоре» рассчитывают получить не менее 25 миллионов евро.
Также сообщается, что интерес к Батагову проявляют лиссабонская «Бенфика» и английский «Борнмут», которые внимательно следят за ситуацией вокруг защитника.
