  4. К Моуринью в Бенфику может перейти украинец. Сумма трансфера впечатляет
17 мая 2026, 08:40 | Обновлено 17 мая 2026, 09:09
На Батагова претендуют «Бенфика», «Борнмут» и «Наполи»

Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Итальянский «Наполи» активно работает над трансфером украинского защитника Арсения Батагова. По информации источника, неаполитанцы уже официально предложили «Трабзонспору» 18 миллионов евро за 23-летнего футболиста.

Впрочем, турецкий клуб не готов отпускать украинца за такую сумму. В «Трабзонспоре» рассчитывают получить не менее 25 миллионов евро.

Также сообщается, что интерес к Батагову проявляют лиссабонская «Бенфика» и английский «Борнмут», которые внимательно следят за ситуацией вокруг защитника.

