К Моуринью в Бенфику может перейти украинец. Сумма трансфера впечатляет

Итальянский «Наполи» активно работает над трансфером украинского защитника Арсения Батагова. По информации источника, неаполитанцы уже официально предложили «Трабзонспору» 18 миллионов евро за 23-летнего футболиста.

Впрочем, турецкий клуб не готов отпускать украинца за такую сумму. В «Трабзонспоре» рассчитывают получить не менее 25 миллионов евро.

Также сообщается, что интерес к Батагову проявляют лиссабонская «Бенфика» и английский «Борнмут», которые внимательно следят за ситуацией вокруг защитника.