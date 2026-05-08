Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Европейский клуб принял решение в отношении двух игроков сборной Украины
Турция
08 мая 2026, 08:22 |
866
0

Европейский клуб принял решение в отношении двух игроков сборной Украины

Батагов и Зубков – неприкасаемые для «Трабзонспора»

08 мая 2026, 08:22 |
866
0
Европейский клуб принял решение в отношении двух игроков сборной Украины
УАФ. Арсений Батагов

Турецкий «Трабзонспор» не планирует расставаться с Александром Зубковым и Арсением Батаговым, сообщает журналист Максим Краснощоков.

– Могут ли другие украинцы стать жертвой перестройки «Трабзонспора»?

– Я так не думаю. Батагов и Зубков в этой команде неприкасаемы. Если бы не травма Арсения, то он бы играл в каждом матче. Под еврокубки им точно нужно усиливать оборону, если они не хотят провалиться.

У Зубкова нет впечатляющих показателей по голам или ассистам, но у него очень много ключевых передач и действий, которые приводят к голам. Место Зубкова и Батагова не подлежит сомнению.

По теме:
Туран заговорил об уходе из Шахтера на фоне слухов о Галатасарае
Легенда турецкого футбола: «Зубков был невероятен»
ФОТО. Украинский легионер перенес операцию
Арсений Батагов Александр Зубков чемпионат Турции по футболу Трабзонспор
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Футбол | 08 мая 2026, 07:52 13
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию

Андрей Лунин покинет «Реал»

ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
Хоккей | 07 мая 2026, 19:32 111
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану

Соперник был сильнее в серии буллитов

Йожеф Сабо откровенно высказался о предстоящей игре Шахтера с Кристал Пэлас
Футбол | 07.05.2026, 10:07
Йожеф Сабо откровенно высказался о предстоящей игре Шахтера с Кристал Пэлас
Йожеф Сабо откровенно высказался о предстоящей игре Шахтера с Кристал Пэлас
Экс-игрок сборной Украины: «Мне понравился этот игрок Шахтера»
Футбол | 08.05.2026, 08:26
Экс-игрок сборной Украины: «Мне понравился этот игрок Шахтера»
Экс-игрок сборной Украины: «Мне понравился этот игрок Шахтера»
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины перед последним туром. Таблица
Хоккей | 08.05.2026, 07:30
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины перед последним туром. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины перед последним туром. Таблица
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
07.05.2026, 16:45 14
Хоккей
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
07.05.2026, 07:57 10
Бокс
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
06.05.2026, 09:06 84
Футбол
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
07.05.2026, 07:55 11
Футбол
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
07.05.2026, 07:38 13
Футбол
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
06.05.2026, 08:11 18
Футбол
Костюк выступила с официальным заявлением, заговорив о ВСУ
Костюк выступила с официальным заявлением, заговорив о ВСУ
07.05.2026, 08:36 5
Теннис
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
07.05.2026, 17:10 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем