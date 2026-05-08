Европейский клуб принял решение в отношении двух игроков сборной Украины
Батагов и Зубков – неприкасаемые для «Трабзонспора»
Турецкий «Трабзонспор» не планирует расставаться с Александром Зубковым и Арсением Батаговым, сообщает журналист Максим Краснощоков.
– Могут ли другие украинцы стать жертвой перестройки «Трабзонспора»?
– Я так не думаю. Батагов и Зубков в этой команде неприкасаемы. Если бы не травма Арсения, то он бы играл в каждом матче. Под еврокубки им точно нужно усиливать оборону, если они не хотят провалиться.
У Зубкова нет впечатляющих показателей по голам или ассистам, но у него очень много ключевых передач и действий, которые приводят к голам. Место Зубкова и Батагова не подлежит сомнению.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей Лунин покинет «Реал»
Соперник был сильнее в серии буллитов