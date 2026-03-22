  4. Он должен был играть за сборную Украины. Игрок фактически завершил сезон
22 марта 2026, 07:02
Он должен был играть за сборную Украины. Игрок фактически завершил сезон

Батагов получил серьезную травму

Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

У «Трабзонспора», который набрал ход в чемпионате и включился в борьбу за лидерство, возникли серьезные кадровые проблемы. Украинский защитник Арсений Батагов может пропустить оставшуюся часть сезона из-за травмы.

24-летний футболист получил травму в матче против «Кайсериспора». У него диагностировали частичное повреждение связок колена и значительный костный отек. Батагов уже пропустил два последних матча, а его восстановление затягивается.

В ближайшее время игроку сделают повторное МРТ. Если боль не исчезнет, врачи готовы принять решение об операции, что фактически будет означать завершение сезона для защитника.

В этом сезоне Батагов провел 30 матчей во всех турнирах, отличившись 1 голом и 3 ассистами.

По теме:
В погоне за Черны. Зубков входит в топ-5 вингеров турецкой Суперлиги
Нужна операция. Осимхен выбыл на длительный срок
Зубков установил рекорд среди украинцев по ассистам в чемпионате Турции
Дмитрий Олийченко
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
Бокс | 21 марта 2026, 20:37 19
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге

Украинец победил Вильмера Барона

Бавария – Унион Берлин – 4:0. Дубль Гнабри, мячи Олисе и Кейна. Видео голов
Футбол | 22 марта 2026, 05:27 0
Бавария – Унион Берлин – 4:0. Дубль Гнабри, мячи Олисе и Кейна. Видео голов
Бавария – Унион Берлин – 4:0. Дубль Гнабри, мячи Олисе и Кейна. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 27-го тура Бундеслиги 2025/26

Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
Футбол | 21.03.2026, 14:05
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
Арне СЛОТ: «Могу вам сказать, почему мы проиграли 10 раз»
Футбол | 21.03.2026, 22:49
Арне СЛОТ: «Могу вам сказать, почему мы проиграли 10 раз»
Арне СЛОТ: «Могу вам сказать, почему мы проиграли 10 раз»
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Футбол | 21.03.2026, 11:10
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Популярные новости
Фабрицио Романо сообщил обновленную информацию о Михаиле Мудрике
Фабрицио Романо сообщил обновленную информацию о Михаиле Мудрике
20.03.2026, 10:10 9
Футбол
Итаума назвал единственного боксера, с которым отказывается драться
Итаума назвал единственного боксера, с которым отказывается драться
21.03.2026, 00:02
Бокс
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
20.03.2026, 14:01 24
Другие виды
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
21.03.2026, 07:36 4
Футбол
Костюк выиграла стартовый матч на тысячнике в Майами, наказав экс-россиянку
Костюк выиграла стартовый матч на тысячнике в Майами, наказав экс-россиянку
21.03.2026, 03:35 4
Теннис
Ярмоленко получил предложение о трансфере, чтобы завоевать трофей
Ярмоленко получил предложение о трансфере, чтобы завоевать трофей
20.03.2026, 08:55 6
Футбол
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
20.03.2026, 20:32 29
Футбол
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
21.03.2026, 09:26 5
Бокс
