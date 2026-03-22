Он должен был играть за сборную Украины. Игрок фактически завершил сезон

У «Трабзонспора», который набрал ход в чемпионате и включился в борьбу за лидерство, возникли серьезные кадровые проблемы. Украинский защитник Арсений Батагов может пропустить оставшуюся часть сезона из-за травмы.

24-летний футболист получил травму в матче против «Кайсериспора». У него диагностировали частичное повреждение связок колена и значительный костный отек. Батагов уже пропустил два последних матча, а его восстановление затягивается.

В ближайшее время игроку сделают повторное МРТ. Если боль не исчезнет, врачи готовы принять решение об операции, что фактически будет означать завершение сезона для защитника.

В этом сезоне Батагов провел 30 матчей во всех турнирах, отличившись 1 голом и 3 ассистами.