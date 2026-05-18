Ключевой матч для канониров. Назван стартовый состав Арсенала против Бернли

Названы стартовые составы на ключевой матч 37-го тура Английской Премьер-лиги.

18 мая в 22:00 Арсенал и Бернли сыграют поединок на стадионе Эмирейтс в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Наставник хозяев поля Микель Артета определил состав на игру, которая может стать ключевой в борьбе за чемпионство

Канониры ведут гонку за трофей с Манчестер Сити. Пока что Арсенал опережает конкурента на два пункта за два тура до финиша.

Топ-5 АПЛ: Арсенал (79 очков), Ман Сити (77), Ман Юнайтед (68), Астон Вилла (62), Ливерпуль (59).

Стартовые составы на матч АПЛ между Арсеналом и Бернли

Арсенал: Райя, Москера, Салиба, Габриэл, Калафиори, Райс, Эзе, Эдегор, Сака, Троссард, Хаверц

Запас: Аррисабалага, Инкапье, Жезус, Мартинелли, Дьекереш, Мадуэке, Субименди, Льюис-Скелли, Доуман

Бернли: Вайс, Уокер, Эстеве, Туанзебе, Угочукву, Антони, Флорентино, Чауна, Флемминг, Пирес, Ганнибал

Запас: Дубравка, Хартман, Уорролл, Бруун Ларсен, Эдвардс, Хамфрис, Уорд-Прауз, Амдуни, Лоран

Инфографика