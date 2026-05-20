Скандал: финалисту Кубка Украины запретили выходить на поле Арены Львов

Накануне финала Кубка Украины между «Черниговом» и «Динамо» возникла резонансная ситуация: представителю Первой лиги не разрешили провести тренировку на поле «Арены Львов», где и состоится решающий матч турнира.

По информации источника, у команды было запланировано предматчевое занятие на главной арене финала, однако она получила отказ. В итоге «Чернигов» вынужден готовиться к игре на другом поле без возможности адаптироваться к газону стадиона.

Финальный поединок Кубка Украины сезона-2025/26 между «Черниговом» и киевским «Динамо» состоится в среду, 20 мая, во Львове. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.