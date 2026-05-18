Александра Олейникова – Александра Эала. Триллер в Страсбурге. Видеообзор

18 мая украинская теннисистка Александра Олейникова переиграла Александру Эалу в матче 1/16 финала турнира WTA 500 в Страсбурге, Франция.

Украинка одержала победу в трех сетах со счетом 3:6, 7:5, 6:3 за 2 часа и 54 минуты. Это было первое очное противостояние украинки и филлипинки.

Следующей соперницей Олейниковой будет победительница матча Мария Боузкова – Катерина Синякова.

🏆 WTA 500 Страсбург. Грунт, 1/16 финала



Александра Эала (Филлипины) – Александра Олейникова (Украина) [Q] – 6:3, 5:7, 3:6

