Бавария начала переговоры по топ-защитнику Манчестер Сити
Йошко Гвардиол может стать игроком «Баварии»
Обладатель «Золотого мяча» 1991 года Лотар Маттеус утверждает, что «Бавария» предприняла первые шаги для осуществления трансфера игрока «Манчестер Сити».
Во время матча «Баварии» в Бундеслиге против «Кельна» Маттеус сказал Sky: «У меня есть игрок на примете, и я слышал, что по нему уже сделали предварительные запросы. Бывший игрок Бундеслиги из «РБ Лейпциг», в настоящее время выступающий за «Манчестер Сити», левый защитник/центральный защитник». Вскоре после этого Маттеус также подтвердил имя защитника: Йошко Гвардиол.
Инсайдер SPORT BILD Кристиан Фальк подтвердил информацию: «Оценка Лотара Маттеуса относительно Гвардиола абсолютно верна. Его имя действительно обсуждается в «Баварии». Однако для того, чтобы трансфер состоялся, сначала нужно продать другого защитника, например, Хироки Ито или Кима Мин Чжэ. Тем более что «Сити» также хочет продлить контракт с Гвардиолом, поэтому трансфер обойдется недешево».
Хорват перешел в «Манчестер Сити» из «РБ Лейпциг» в 2023 году за 90 миллионов евро и является постоянным игроком основного состава. 24-летний Гвардиол универсален, может играть как в центре, так и на левом фланге, а также является левоногим. Именно такого профиля сейчас не хватает «Баварии» в обороне.
