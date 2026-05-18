Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария начала переговоры по топ-защитнику Манчестер Сити
Англия
18 мая 2026, 19:18 | Обновлено 18 мая 2026, 20:23
1398
1

Бавария начала переговоры по топ-защитнику Манчестер Сити

Йошко Гвардиол может стать игроком «Баварии»

18 мая 2026, 19:18 | Обновлено 18 мая 2026, 20:23
1398
1 Comments
Бавария начала переговоры по топ-защитнику Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Йошко Гвардиол

Обладатель «Золотого мяча» 1991 года Лотар Маттеус утверждает, что «Бавария» предприняла первые шаги для осуществления трансфера игрока «Манчестер Сити».

Во время матча «Баварии» в Бундеслиге против «Кельна» Маттеус сказал Sky: «У меня есть игрок на примете, и я слышал, что по нему уже сделали предварительные запросы. Бывший игрок Бундеслиги из «РБ Лейпциг», в настоящее время выступающий за «Манчестер Сити», левый защитник/центральный защитник». Вскоре после этого Маттеус также подтвердил имя защитника: Йошко Гвардиол.

Инсайдер SPORT BILD Кристиан Фальк подтвердил информацию: «Оценка Лотара Маттеуса относительно Гвардиола абсолютно верна. Его имя действительно обсуждается в «Баварии». Однако для того, чтобы трансфер состоялся, сначала нужно продать другого защитника, например, Хироки Ито или Кима Мин Чжэ. Тем более что «Сити» также хочет продлить контракт с Гвардиолом, поэтому трансфер обойдется недешево».

Хорват перешел в «Манчестер Сити» из «РБ Лейпциг» в 2023 году за 90 миллионов евро и является постоянным игроком основного состава. 24-летний Гвардиол универсален, может играть как в центре, так и на левом фланге, а также является левоногим. Именно такого профиля сейчас не хватает «Баварии» в обороне.

По теме:
Травма помешала. Украинец летом мог перейти в клуб АПЛ
Моуриньо намерен видеть в Реале вингера Барселоны. Одна из главных целей
Челси готовит 60 млн евро за вратаря Сандерленда
Йошко Гвардиол Лотар Маттеус Бавария Манчестер Сити РБ Лейпциг Кельн трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Руслан Полищук Источник: Sport Bild
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет
Хоккей | 17 мая 2026, 21:59 0
ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет
ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет

Продолжается чемпионат мира по хоккею

Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Футбол | 18 мая 2026, 12:30 83
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины

В команде будет ряд дебютантов

ВИДЕО. Первые слова Андреа Мальдеры в сборной Украины и задача от Шевченко
Футбол | 18.05.2026, 19:58
ВИДЕО. Первые слова Андреа Мальдеры в сборной Украины и задача от Шевченко
ВИДЕО. Первые слова Андреа Мальдеры в сборной Украины и задача от Шевченко
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Футбол | 18.05.2026, 15:05
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 18.05.2026, 07:05
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
не реально
Ответить
0
Популярные новости
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
16.05.2026, 17:33 3
Теннис
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
17.05.2026, 07:38 24
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
16.05.2026, 23:31 13
Теннис
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
17.05.2026, 20:58 13
Бокс
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
18.05.2026, 10:05 16
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
18.05.2026, 08:42 11
Футбол
Возвращение Довбика! Рома добыла победу в ярком дерби Рима
Возвращение Довбика! Рома добыла победу в ярком дерби Рима
17.05.2026, 14:59 4
Футбол
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
18.05.2026, 07:33 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем