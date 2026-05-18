Бавария начала переговоры по топ-защитнику Манчестер Сити

Обладатель «Золотого мяча» 1991 года Лотар Маттеус утверждает, что «Бавария» предприняла первые шаги для осуществления трансфера игрока «Манчестер Сити».

Во время матча «Баварии» в Бундеслиге против «Кельна» Маттеус сказал Sky: «У меня есть игрок на примете, и я слышал, что по нему уже сделали предварительные запросы. Бывший игрок Бундеслиги из «РБ Лейпциг», в настоящее время выступающий за «Манчестер Сити», левый защитник/центральный защитник». Вскоре после этого Маттеус также подтвердил имя защитника: Йошко Гвардиол.

Инсайдер SPORT BILD Кристиан Фальк подтвердил информацию: «Оценка Лотара Маттеуса относительно Гвардиола абсолютно верна. Его имя действительно обсуждается в «Баварии». Однако для того, чтобы трансфер состоялся, сначала нужно продать другого защитника, например, Хироки Ито или Кима Мин Чжэ. Тем более что «Сити» также хочет продлить контракт с Гвардиолом, поэтому трансфер обойдется недешево».

Хорват перешел в «Манчестер Сити» из «РБ Лейпциг» в 2023 году за 90 миллионов евро и является постоянным игроком основного состава. 24-летний Гвардиол универсален, может играть как в центре, так и на левом фланге, а также является левоногим. Именно такого профиля сейчас не хватает «Баварии» в обороне.