Степаненко о вызове в сборную: «Сказал, чтобы готовили корвалол»
Тарас пообещал полностью посвятить себя работе
Новоназначенный тренер сборной Украины по футболу Тарас Степаненко поделился своими эмоциями по поводу приглашения войти в штаб Андреа Мальдеры.
«Много эмоций. Для меня это такое решение, которого я не ожидал. Я готовился к завершению карьеры, рассматривал различные предложения, которые поступали после ее окончания. Так получилось, что мне предложили стать тренером национальной сборной Украины.
Для меня это большая ответственность, большой вызов. Я привык отдаваться на все сто процентов, поэтому по этому поводу очень переживаю. Потому что я понимаю, что такое национальная сборная. Сразу сказал ребятам, чтобы готовили кровалол или валериану. Потому что эмоций будет хватать», – заявил Степаненко.
Тарас выступал за сборную с 2010 года. В его активе 87 игр в составе национальной команды и четыре забитых мяча.
Следующий матч сборная Украины сыграет против Польши 31 мая.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
