Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Степаненко о вызове в сборную: «Сказал, чтобы готовили корвалол»
18 мая 2026, 16:44 | Обновлено 18 мая 2026, 17:22
Степаненко о вызове в сборную: «Сказал, чтобы готовили корвалол»

Тарас пообещал полностью посвятить себя работе

Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Новоназначенный тренер сборной Украины по футболу Тарас Степаненко поделился своими эмоциями по поводу приглашения войти в штаб Андреа Мальдеры.

«Много эмоций. Для меня это такое решение, которого я не ожидал. Я готовился к завершению карьеры, рассматривал различные предложения, которые поступали после ее окончания. Так получилось, что мне предложили стать тренером национальной сборной Украины.

Для меня это большая ответственность, большой вызов. Я привык отдаваться на все сто процентов, поэтому по этому поводу очень переживаю. Потому что я понимаю, что такое национальная сборная. Сразу сказал ребятам, чтобы готовили кровалол или валериану. Потому что эмоций будет хватать», – заявил Степаненко.

Тарас выступал за сборную с 2010 года. В его активе 87 игр в составе национальной команды и четыре забитых мяча.

Следующий матч сборная Украины сыграет против Польши 31 мая.

Андрей Плыгун Источник: Трибуна
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Разгром от Буковины, ничья Черноморца и Левого Берега
має великий досвід роботи помічником головних тренерів
в різних клубах УПЛ і європейських чемпіонатах і
завдяки цьому теж помічником запросили в збірну.
Тепер збірна попре!!!
Удачи
Теперь за зону опорника можно будет не переживать. Надеюсь Степаненко будет находиться в хорошей физической форме к матчам сборной.
Легенда 💪🏻
Він має ліцензію, він щось по тренерству закінчував, має диплом? Чи це призначення через те, бо бувший з шахтаря? Ну якщо так починають, то х...ві справи будуть
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
Решение принято. Динамо запланировало тренерскую смену
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
Александр УСИК: «Нам удалось это сделать. Будет бой»
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
