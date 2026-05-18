Степаненко о вызове в сборную: «Сказал, чтобы готовили корвалол»

Новоназначенный тренер сборной Украины по футболу Тарас Степаненко поделился своими эмоциями по поводу приглашения войти в штаб Андреа Мальдеры.

«Много эмоций. Для меня это такое решение, которого я не ожидал. Я готовился к завершению карьеры, рассматривал различные предложения, которые поступали после ее окончания. Так получилось, что мне предложили стать тренером национальной сборной Украины.

Для меня это большая ответственность, большой вызов. Я привык отдаваться на все сто процентов, поэтому по этому поводу очень переживаю. Потому что я понимаю, что такое национальная сборная. Сразу сказал ребятам, чтобы готовили кровалол или валериану. Потому что эмоций будет хватать», – заявил Степаненко.