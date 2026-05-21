Ребров переплюнул всех по размеру залога за Ермака
Бывший тренер внес самую большую сумму среди физических лиц
Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров стал крупнейшим среди физических лиц донором залога за экс-главу Офиса президента Андрея Ермака.
По информации «Украинской правды», Ребров перечислил 30 миллионов гривен из общей суммы залога в 140 млн грн. Кроме него, средства внесли еще шесть физических лиц и семь компаний.
Напомним, в апреле 2026 года Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины, однако продолжает работать вице-президентом УАФ.
14 мая ВАКС отправил Андрея Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен по делу о предполагаемой легализации средств во время строительства коттеджного городка в Киевской области.
Уже 18 мая он вышел из СИЗО после внесения необходимой суммы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
