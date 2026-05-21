Ребров переплюнул всех по размеру залога за Ермака

Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров стал крупнейшим среди физических лиц донором залога за экс-главу Офиса президента Андрея Ермака.

По информации «Украинской правды», Ребров перечислил 30 миллионов гривен из общей суммы залога в 140 млн грн. Кроме него, средства внесли еще шесть физических лиц и семь компаний.

Напомним, в апреле 2026 года Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины, однако продолжает работать вице-президентом УАФ.

14 мая ВАКС отправил Андрея Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен по делу о предполагаемой легализации средств во время строительства коттеджного городка в Киевской области.

Уже 18 мая он вышел из СИЗО после внесения необходимой суммы.