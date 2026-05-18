18 мая 2026, 12:34 | Обновлено 18 мая 2026, 13:03
Скала и другие. Итальянские тренеры, возглавлявшие украинские клубы/сборную

В коллекции итальянских специалистов три выигранных трофея во главе украинских клубов

Getty Images/Global Images Ukraine. Невио Скала

Возглавивший национальную сборную Украины Андреа Мальдера стал первым иностранным тренером в истории главной команды страны.

Также он стал четвертым итальянцем, возглавившим украинский клуб или сборную.

До него в украинском футболе работали три тренера из Италии, однако это была работа в клубном футболе.

Первым итальянцем был Невио Скала, возглавлявший донецкий Шахтер в 2002 году и успевший вместе с горняками стать победителем чемпионата и Кубка Украины.

В 2018 году киевский Арсенал тренировал Фабрицио Раванелли, однако особыми успехами не отличился.

В период с 2021 по 2022 год тренером Шахтера был Роберто Де Дзерби, который привел горняков к победе в Суперкубке Украины.

Итальянские тренеры, возглавлявшие украинские клубы/сборную

  • Невио Скала (Шахтер), 2002, чемпион Украины, победитель Кубка Украины
  • Фабрицио Раванелли (Арсенал), 2018
  • Роберто Де Дзерби (Шахтер), 2021-2022, победитель Суперкубка Украины
  • Андреа Мальдера (сборная Украины), с 2026 года
