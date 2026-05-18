Скала и другие. Итальянские тренеры, возглавлявшие украинские клубы/сборную
В коллекции итальянских специалистов три выигранных трофея во главе украинских клубов
Возглавивший национальную сборную Украины Андреа Мальдера стал первым иностранным тренером в истории главной команды страны.
Также он стал четвертым итальянцем, возглавившим украинский клуб или сборную.
До него в украинском футболе работали три тренера из Италии, однако это была работа в клубном футболе.
Первым итальянцем был Невио Скала, возглавлявший донецкий Шахтер в 2002 году и успевший вместе с горняками стать победителем чемпионата и Кубка Украины.
В 2018 году киевский Арсенал тренировал Фабрицио Раванелли, однако особыми успехами не отличился.
В период с 2021 по 2022 год тренером Шахтера был Роберто Де Дзерби, который привел горняков к победе в Суперкубке Украины.
Итальянские тренеры, возглавлявшие украинские клубы/сборную
- Невио Скала (Шахтер), 2002, чемпион Украины, победитель Кубка Украины
- Фабрицио Раванелли (Арсенал), 2018
- Роберто Де Дзерби (Шахтер), 2021-2022, победитель Суперкубка Украины
- Андреа Мальдера (сборная Украины), с 2026 года
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Борнмут» и «Брентфорд» претендуют на Матвея Пономаренко
Вратарь останется в «Бенфике»