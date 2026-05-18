Андреа Мальдера: карьерный путь нового тренера сборной Украины

Итальянский специалист Андреа Мальдера возглавил сборную Украины.

Свой футбольный путь новый тренер «сине-желтых» начал в академии «Милана»: его отец Луиджи, а также дяди Альдо и Аттилио защищали цвета «россонери». У Андреа с футболом не срослось: рано закончил свою карьеру, которую провел в низших дивизионах Италии.

Мальдера нашел себя в качестве тренера: с 2006 по 2008 год он работал ассистентом Филиппо Галли в «Милане» U-19. Затем шесть лет он провел в тренерском штабе основной команды «россонери», после чего еще год поработал с молодежкой.

Затем Мальдера отправился в сборную Украины, где работал с 2016 по 2021 год в штабе Андрея Шевченко. Летом 2021 года он покинул команду и год провел без работы, после чего присоединился к Де Дзерби в «Брайтоне», затем перебрался с ним в «Марсель».

После того как Де Дзерби покинул «Марсель», он не продолжил свой путь с ним в «Тоттенхэме», а впервые в карьере стал главным тренером.