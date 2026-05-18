Контракт подписан. Романо рассказал, кто будет тренировать Ман Юнайтед

Английский специалист Майкл Каррик продлил контракт с «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 44-летний коуч подписал контракт на два сезона с опцией продления на еще один год. Предыдущее соглашение истекало по окончании сезона 2025/26.

«Манчестер Юнайтед» гарантировал себе бронзу Английской Премьер-лиги – подопечные Майкла Каррика набрали 68 пунктов за 37 сыгранных поединков.

Ранее сообщалось о том, что Каррик достиг соглашения с «Ман Юнайтед».