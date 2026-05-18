Контракт подписан. Романо рассказал, кто будет тренировать Ман Юнайтед
Майкл Каррик продолжит работать с «красными дьяволами»
Английский специалист Майкл Каррик продлил контракт с «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, 44-летний коуч подписал контракт на два сезона с опцией продления на еще один год. Предыдущее соглашение истекало по окончании сезона 2025/26.
«Манчестер Юнайтед» гарантировал себе бронзу Английской Премьер-лиги – подопечные Майкла Каррика набрали 68 пунктов за 37 сыгранных поединков.
Ранее сообщалось о том, что Каррик достиг соглашения с «Ман Юнайтед».
🚨 Michael Carrick’s new deal at Man United, signed and completed as expected.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026
It will be valid until June 2028 plus option until 2029. pic.twitter.com/Yv3gc5hda2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Начался третий игровой день на чемпионате мира по хоккею
Кандидатуру итальянского специалиста утвердил Исполнительный комитет УАФ