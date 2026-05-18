Свитолина узнала свое место в рейтинге WTA после победы в Риме

Женская теннисная ассоциация WTA обнародовала свежий рейтинг лучших теннисисток мира.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сделала рывок вверх и поднялась на седьмую позицию. Прогресс стал возможен после триумфа на престижном грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, где украинка в финале одолела американку Коко Гауфф в трех сетах.

Украинка Марта Костюк сохранила за собой 15-е место в мировом рейтинге, пропустив турнир в Риме из-за травмы.

В то же время серьезного прогресса добилась Даяна Ястремская, которая победила на турнире WTA 125 в Парме и вернулась в топ-50.

Также улучшили свои позиции Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина и Александра Олейникова, которые поднялись на несколько строчек в рейтинге.

В топ-100 остается Дарья Снигур, тогда как Вероника Подрез улучшила позицию и теперь идет 142-й. Катарина Завацкая поднялась на 268-е место, а Анастасия Соболева вернулась в топ-300 и сейчас занимает 295-ю позицию.

Топ-10 рейтинга WTA

Украинки в рейтинге WTA