Свитолина узнала свое место в рейтинге WTA после победы в Риме
Элина поднялась на седьмую строчку
Женская теннисная ассоциация WTA обнародовала свежий рейтинг лучших теннисисток мира.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина сделала рывок вверх и поднялась на седьмую позицию. Прогресс стал возможен после триумфа на престижном грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, где украинка в финале одолела американку Коко Гауфф в трех сетах.
Украинка Марта Костюк сохранила за собой 15-е место в мировом рейтинге, пропустив турнир в Риме из-за травмы.
В то же время серьезного прогресса добилась Даяна Ястремская, которая победила на турнире WTA 125 в Парме и вернулась в топ-50.
Также улучшили свои позиции Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина и Александра Олейникова, которые поднялись на несколько строчек в рейтинге.
В топ-100 остается Дарья Снигур, тогда как Вероника Подрез улучшила позицию и теперь идет 142-й. Катарина Завацкая поднялась на 268-е место, а Анастасия Соболева вернулась в топ-300 и сейчас занимает 295-ю позицию.
Топ-10 рейтинга WTA
Украинки в рейтинге WTA
А найголовніше, зараз в нас є дві топ-зірки, які демонструють захмарний рівень тенісу, який не демонстрували до цього ніколи в житті. Так-так, навіть Еліна "Королева Рима та Підсумкових" Світоліна. А решта дівчат мають перед очима чудовий приклад для наслідування.
Наш жіночий теніс - це яскравий промінчик світла у темні часи. Вкрай рідкісний, і через це ще цінніший.