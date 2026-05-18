Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Свитолина узнала свое место в рейтинге WTA после победы в Риме
18 мая 2026, 10:44 | Обновлено 18 мая 2026, 11:14
Свитолина узнала свое место в рейтинге WTA после победы в Риме

Элина поднялась на седьмую строчку

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Женская теннисная ассоциация WTA обнародовала свежий рейтинг лучших теннисисток мира.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сделала рывок вверх и поднялась на седьмую позицию. Прогресс стал возможен после триумфа на престижном грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, где украинка в финале одолела американку Коко Гауфф в трех сетах.

Украинка Марта Костюк сохранила за собой 15-е место в мировом рейтинге, пропустив турнир в Риме из-за травмы.

В то же время серьезного прогресса добилась Даяна Ястремская, которая победила на турнире WTA 125 в Парме и вернулась в топ-50.

Также улучшили свои позиции Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина и Александра Олейникова, которые поднялись на несколько строчек в рейтинге.

В топ-100 остается Дарья Снигур, тогда как Вероника Подрез улучшила позицию и теперь идет 142-й. Катарина Завацкая поднялась на 268-е место, а Анастасия Соболева вернулась в топ-300 и сейчас занимает 295-ю позицию.

Топ-10 рейтинга WTA

Украинки в рейтинге WTA

ФОТО. «Роскошь!»: Даяна Ястремская показала, как отметила свое 26-летие
Сине-желтые королевы грунта. Украинки повторили рекорд по финалам за сезон
Подрез и Завацкая получили соперниц в квалификации Ролан Гаррос 2026
Вважаю, нам казково пощастило з сучасним поколінням українських дівчат-тенісисток. В нас зараз якимось дивом з`явилось одразу 8 бойових одиниць, конкурентоздатних на високому (а деякі й на найвищому) рівні - і всі вони унікальні, жодна з наших дівчат за своїм типажем чи стилем тенісу не схожа на інших своїх співвітчизниць. Гарматниці, пушери, універсалки... Як кажуть, гравчині на будь-який смак - обирай для вболівання, кого душа забажає.
А найголовніше, зараз в нас є дві топ-зірки, які демонструють захмарний рівень тенісу, який не демонстрували до цього ніколи в житті. Так-так, навіть Еліна "Королева Рима та Підсумкових" Світоліна. А решта дівчат мають перед очима чудовий приклад для наслідування.
Наш жіночий теніс - це яскравий промінчик світла у темні часи. Вкрай рідкісний, і через це ще цінніший.
