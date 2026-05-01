Лидер мирового рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер впервые стал чемпионом грунтового турнира ATP 1000 в Риме.

Синнер обыграл Каспера Рууда в финальном поединке в двух сетах – 6:4, 6:4.

Это было пятое очное противостояние теннисистов. Янник в пятый раз одержал победу над Руудом.

После завершения противостояния традиционно состоялась церемония награждения игроков. Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей матча, а также церемонии награждения!

ФОТО. Церемония награждения. Синнер впервые завоевал трофей Мастерса в Риме