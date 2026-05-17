Молодой защитник Динамо снова попал в топ-5 лучших игроков мира
Тарас Михавко не в первый раз стал лидером рейтинга CIES
Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг самых надежных молодых защитников. Сравнивались показатели защитников не старше 21 года по проценту времени, проведенного с мячом от общего эффективного времени владения мячом.
Защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко попал в тройку лучших футболистов, уступив только двум представителям американского чемпионата.
Ранее Михавко попал на четвертое место в мире по показателю выигранных верховых единоборств на своей трети поля, а также был лидером рейтинга по игре головой.
Most trusted U2⃣1⃣ centre backs 🌍 as per % of time on the ball out of total effective time in possession ⚽️— CIES Football Obs (@CIES_Football) May 17, 2026
🥇 #LucasHerrington 🇦🇺 18.4%
🥈 #ManuDuah 🇬🇭 15.4%
🥉 #TarasMykhavko 🇺🇦 15.0%
Data from @impect_official 😎#SimpsonPusey 🏴 #Lawlor 🏴 #Schuster 🇦🇹 #Silva 🇧🇷 #Vuskovic 🇭🇷… pic.twitter.com/tD3gYm9986
