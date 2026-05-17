Молодой защитник Динамо снова попал в топ-5 лучших игроков мира

Тарас Михавко не в первый раз стал лидером рейтинга CIES

ФК Динамо. Тарас Михавко

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг самых надежных молодых защитников. Сравнивались показатели защитников не старше 21 года по проценту времени, проведенного с мячом от общего эффективного времени владения мячом.

Защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко попал в тройку лучших футболистов, уступив только двум представителям американского чемпионата.

Ранее Михавко попал на четвертое место в мире по показателю выигранных верховых единоборств на своей трети поля, а также был лидером рейтинга по игре головой.

Тарас Михавко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: CIES
