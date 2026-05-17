Арда ТУРАН: «Чем больше Шахтер расслабляется, тем лучше играет»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран прокомментировал победу своей команды в матче 29-го тура УПЛ с «Кривбассом» (3:2).

«Для этих ребят нет слов. Они играют просто невероятно. Мне даже не пришлось вмешиваться с бровки. Несмотря на то, что они играют на разных позициях, несмотря на долгие переезды, их игра доставляет огромное удовольствие. Чем больше они расслабляются, тем лучше играют. Я ими горжусь.

За ту игру, которую они показывают, и за профессиональное отношение к делу – огромное им спасибо. То, что они делают – это историческое достижение. Я думаю, такое еще раз повторить будет очень трудно.

С одной стороны – 20 матчей в Европе, постоянные перелеты, психологическая усталость… Но при этом, я думаю, уже 7-8 месяцев они не проигрывают в матчах и большинство из них выигрывают.

Мои игроки проявили огромную преданность и трудолюбие. Отдельно благодарю весь технический штаб и персонал.

Впереди еще один матч. Если мы хотим двигаться вперед, то для нас очень важно идти шаг за шагом. Но от того, чего мы достигли, от игры моих футболистов, их самоотдачи и этой 7-месячной беспроигрышной серии – я очень счастлив и доволен», – сказал турецкий специалист.